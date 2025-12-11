홍천군, 직업소개사업 종사자 대상 첫 집합교육 실시

강원도 홍천군은 11일 홍천읍행정복지센터 대회의실에서 '2025년 직업소개사업 종사자 역량강화교육'을 진행했다고 밝혔다.

이번 교육은 강원특별자치도 경제진흥원 일자리부와 공동으로 주관했으며, 관내 유료·무료 직업소개소 사업자와 종사자 30여 명이 참여했다.

직업소개사업 종사자는 「직업안정법」에 따라 직업소개 및 상담 업무 수행을 위한 전문지식과 직업윤리 의식 강화를 위해 매년 4시간의 필수교육을 이수해야 한다. 그동안 관련 교육은 온라인 방식으로만 운영됐으며, 홍천군이 집합교육을 직접 마련한 것은 이번이 처음이다.

교육은 경제진흥원 초빙 노무사와 홍천군 기업맞춤형일자리지원센터 취업상담사가 진행했다.

강의는 직업안정법 관련 실무와 노무 분야 전반을 다루며, 건전한 노동시장 조성과 직업소개 질서 확립에 필요한 내용을 중심으로 구성됐다. 또한 최근 문제로 지적되는 산업재해 관련 불법 처리 사례를 소개해 현장 이해도를 높였다.

홍천군 관계자는 "직업소개사업의 법적·윤리적 기준이 강화되는 흐름에 맞춰 종사자의 전문성을 높이고 현장의 혼선을 줄이기 위해 실질적인 교육을 준비했다"라며, "군민의 안정적인 고용환경 조성을 위해 필요한 지원을 지속적으로 검토하겠다"라고 말했다.





홍천=이종구 기자



