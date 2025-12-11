"일부 국가 거지소굴"…트럼프 "그런 말 안했다" 8년간 부인하더니 결국

백악관 회의서 문제의 발언했던 당시 상황 설명

"지저분하고 더러워…구역질나고 범죄투성이"

도널드 트럼프 미국 대통령이 대통령 첫 임기 때 중남미와 아프리카의 일부 국가를 두고 "거지소굴"(shithole)이라는 비하 발언을 했던 것과 관련해 계속 부인해 오다가 8년 만에 시인했다.

미국 일간 워싱턴포스트(WP)는 10일(현지시간) 트럼프 대통령은 전날 밤 펜실베이니아주 마운트포코노에서 경제정책 연설을 도중 2018년 백악관 회의에서 문제의 발언을 했던 전후 상황을 설명했다.

그는 고위험 집단이라고 판단한 19개국 출신자들의 미국 이민을 중단시킨 것을 언급하면서 "아프가니스탄, 아이티, 소말리아, 그리고 많은 나라들 등 생지옥(hellhole)이 포함돼 있다"고 했다.

이때 청중 가운데 한 사람이 "거지소굴 나라들!"이라고 소리쳤고 트럼프 대통령은 "나는 거지소굴이라는 말 안 했다. 당신이 했다"고 응수했다. 이어 2018년 백악관의 대통령 집무실에서 열린 비공개회의 당시 상황을 회고했다.

그는 당시 회의 참석자들이 "오프 더 레코드로 진행됩니다"라고 한 후에 회의가 시작됐다면서 "나는 '왜 우리는 거지소굴 나라들에서 온 사람들만 받느냐. 노르웨이나 스웨덴 같은 나라에서 온 사람들 받으면 안 되느냐'고 말했다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "그런데도 우리는 항상 소말리아로부터 온 사람들을 받는다"면서 이런 나라들이 "(참사 수준의)엉망진창인 곳"(places that are a disaster)이며 지저분하고 더럽고 구역질 나고 범죄투성이"라고 자신이 말했다고 회고했다.

2018년 1월 11일에 열린 회의에서 트럼프 대통령이 '거지소굴' 발언을 했다는 사실은 다음날 WP 단독 보도로 세상에 알려졌다. 전세계 언론매체들이 대서특필했다. 하지만 당시 트럼프 대통령은 "(그렇게)사용한 말이 아니다"라고 부인하면서 "비하 발언은 전혀 하지 않았다"고 주장했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



