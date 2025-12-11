본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

동두천시, 향토유산 '삼충단' 새 단장

이종구기자

입력2025.12.11 10:36

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 동두천시 향토유적 제9호 '삼충단'(상패동 894-1 일원)이 이달 새롭게 단장된다. 기존 '삼충단'은 대문 담장이 오래되어 노후화가 심하고 내부 공간이 비좁아 민원이 지속적으로 제기됨에 따라 후속 정비가 추진됐다.

동두천시, 향토유산 '삼충단' 새 단장. 동두천시 제공

동두천시, 향토유산 '삼충단' 새 단장. 동두천시 제공

AD
원본보기 아이콘

시 관계자는 "시비 3억원을 투입해 전통 방식으로 대문과 담장을 정비하고 내부 공간을 확충했다"며 "이번 보수공사를 통해 시민들에게 보다 나은 관람 환경을 제공할 계획이며, 내년에는 '경기도 향교·서원 활성화 사업'을 연계해 '삼충단'에서 전통문화 체험학습 프로그램도 운영할 예정"이라고 밝혔다.


'삼충단'은 1453년부터 1456년까지 단종 복위 운동에 가담했던 충신 민신(閔伸)·조극관(趙克寬)·김문기(金文起) 세 분의 업적을 기리기 위해 1932년에 건립된 유서 깊은 곳으로, 매년 봄·가을에 제례 행사가 열리고 있다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

정동영 "윤영호, 야인시절 한 번 만나…금품수수 의혹은 낭설"

새로운 이슈 보기