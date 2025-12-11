PFCT, 저축은행 8곳과 연계…6개월간 1576명 342억 대출

금리 연 12.2%…연체 3건

온라인투자연계금융업(온투업)의 금융기관투자가 실제 중·저신용자 중금리 대출 접근성을 높였다는 조사 결과가 나왔다.

PFCT는 혁신금융서비스로 지정된 저축은행 연계 투자를 6개월간 운영한 첫 성적표를 11일 공개했다.

PFCT는 지난 5월29일부터 지난달 말까지 저축은행 8곳으로부터 투자금을 조달해 총 1576명에게 342억원의 개인 신용대출을 공급했다. 취급된 대출의 가중평균금리는 연 12.2%, 연체율은 0.2%다. 연체 건수는 3건이었다.

PFCT 연계 투자에는 고려·다올·세람·스마트·MS·OK·인천·한화저축은행이 참여했다. 저축은행의 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 준수해 중금리 개인 신용대출을 간접 취급했다. 참여한 저축은행 중에는 개인 신용대출을 취급 중단했거나 직접 취급하지 않았던 은행도 있었다.

대출을 받은 1576명 중 91.7%가 2금융권을 이용하는 고객이었다. 평균 신용점수는 754점이다. 평균 대출 신청액은 2171만원이었다. 생활비 목적의 생활밀착형 대출이 93.4%를 차지했다.

전체 대출 취급액 가중평균금리 연 12.2%는 대표적인 서민금융 정책상품인 햇살론 평균 금리 연 15.9%보다 낮다.

저축은행 신용대출(연 15.4%)과 카드론(연 14.8%) 금리 대비 평균 2.3~2.9%포인트 낮은 금리로 제공돼 대출 이용자의 부담을 낮췄다.

PFCT는 국내외 금융사들로부터 성능이 입증된 에어팩의 전 솔루션을 저축은행 연계 투자 리스크 관리를 위해 전방위적으로 활용하고 있다고 알렸다.

PFCT 중금리 개인 신용대출은 100% 비대면으로 진행된다. 신청부터 입금까지 소요 시간은 최단 16분, 평균 22시간48분이다.

이수환 PFCT 대표는 "2금융권 대출 이용 고객에게는 양질의 자금 공급을, 연계 투자에 참여하는 저축은행에는 리스크와 운영 비용 감축을 각각 실현 중"이라며 "앞으로 더 많은 금융기관이 온투금융 연계 투자에 참여하고 PFCT가 중금리 대출 공급원으로 확실하게 자리 잡도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



