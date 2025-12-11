본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"북극항로 함께가자"… 북극경제이사회 사무총장, 부산항만공사 찾아

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.11 10:03

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난 10일 부산항을 찾은 매즈 프레데릭센(Mads Frederiksen) 북극경제이사회(AEC) 사무총장과 협력 강화 방안에 관해 논의했다.


공사는 2025 북극협력주간을 맞이해 부산에 방문한 프레데릭센 총장과 업무 협의를 하고 북극항로 글로벌 네트워크 강화에 뜻을 모았다고 11일 알렸다.

북극협력주간은 우리 정부가 북극관련 정책, 과학연구, 산업 추진 관련 국제협력을 위해 매년 개최하는 행사이다. 올해는 12월 10일부터 12일까지 부산 벡스코에서 열리고 있다.


이날 프레데릭센 총장은 부산항만공사 송상근 사장 등과 만나 △부산항의 북극항로 경쟁력 및 활용 방안 △북극경제이사회의 활동 계획 및 정책 수립 방향 △부산항과의 협력 관계 구축 방안 등 전략적 협력 방안에 대해 논의했다.

부산항만공사 송상근 사장(왼쪽에서 2번째)과 매즈 프레데릭센(Mads Frederiksen) 북극경제이사회 사무총장(왼쪽에서 3번째)이 카메라 앞에 섰다.

부산항만공사 송상근 사장(왼쪽에서 2번째)과 매즈 프레데릭센(Mads Frederiksen) 북극경제이사회 사무총장(왼쪽에서 3번째)이 카메라 앞에 섰다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

'보좌관 성추행' 박완주 전 의원, 대법서 징역 1년 확정

새로운 이슈 보기