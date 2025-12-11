"북극항로 함께가자"… 북극경제이사회 사무총장, 부산항만공사 찾아

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난 10일 부산항을 찾은 매즈 프레데릭센(Mads Frederiksen) 북극경제이사회(AEC) 사무총장과 협력 강화 방안에 관해 논의했다.

공사는 2025 북극협력주간을 맞이해 부산에 방문한 프레데릭센 총장과 업무 협의를 하고 북극항로 글로벌 네트워크 강화에 뜻을 모았다고 11일 알렸다.

북극협력주간은 우리 정부가 북극관련 정책, 과학연구, 산업 추진 관련 국제협력을 위해 매년 개최하는 행사이다. 올해는 12월 10일부터 12일까지 부산 벡스코에서 열리고 있다.

이날 프레데릭센 총장은 부산항만공사 송상근 사장 등과 만나 △부산항의 북극항로 경쟁력 및 활용 방안 △북극경제이사회의 활동 계획 및 정책 수립 방향 △부산항과의 협력 관계 구축 방안 등 전략적 협력 방안에 대해 논의했다.

