KT-삼성전자, AI 무선망 기술 검증 성공…"통신 품질 개선"

"6G 핵심기술 확보 앞장설 것"

KT와 삼성전자는 KT 상용 통신망에서 '인공지능(AI) 무선망'(AI-RAN) 기술 검증에 성공했다고 11일 밝혔다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 52,900 전일대비 1,100 등락률 +2.12% 거래량 92,428 전일가 51,800 2025.12.11 10:22 기준 관련기사 美증시 주춤에도 韓ADR '우뚝'…본주 수익률도 앞섰다정보보호 투자 3위라더니…쿠팡 ESG보고서, 물류 성과만 잔뜩KT "GPU 월 구독으로 비용 부담 줄이세요"…충북대와 협력 전 종목 시세 보기 close 와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 109,300 전일대비 1,300 등락률 +1.20% 거래량 6,291,661 전일가 108,000 2025.12.11 10:22 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라로봇株 강세, 정책 모멘텀에 힘입어 연말 랠리 지속 전망개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주 전 종목 시세 보기 close 가 공동 개발한 AI-RAN은 기지국이 단말과 주고받는 데이터를 실시간 분석해 각 사용자에게 최적의 네트워크 환경을 제공하는 기술이다.

양사는 지난 2023년부터 AI-RAN 공동 연구를 이어왔으며, 올해 엔비디아와 다자간 업무협약을 체결해 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI-RAN 연구 개발을 본격 추진하고 있다.

이번 AI-RAN 상용망 검증은 경기도 성남시 지역에서 진행됐다. 하루 평균 약 1만8000명의 사용자가 AI-RAN 기술이 적용된 네트워크를 이용했는데, 검증 결과 반복적으로 발생하던 일부 고객의 셀(기지국) 간 이동 시 끊김 등 문제가 크게 줄어든 것을 확인할 수 있었다. 또 유사한 이동 패턴을 가진 다른 고객들의 품질도 함께 개선돼 셀 전체 네트워크 품질도 향상됐다고 KT 측은 설명했다.

기존 국내외 통신망은 대부분 셀 단위로 네트워크를 최적화했는데 이 방식은 셀에 연결된 모든 사용자에게 동일한 네트워크 설정값이 적용돼 개별 사용자의 상황이나 특성을 세밀하게 반영하기 어렵다.

양사는 이같은 문제를 해결하기 위해 사용자 맞춤형 네트워크 품질 제공이라는 새로운 접근 방식을 도입했다. 신호 세기와 품질 변화 흐름 등 실시간 품질 데이터를 활용해 문제 발생 가능성을 미리 예측하고, 각 사용자의 상황에 맞춰 최적화된 설정값을 제공하는 방식이다.

삼성전자 삼성리서치 차세대통신연구센터장 정진국 부사장은 "AI가 실제 통신망에서 사용자 경험 향상을 가져올 수 있다는 것을 명확히 확인한 중요한 성과"라며 "두 연구소는 지속적인 기술 고도화와 검증을 통해 AI 중심의 미래 통신 기술을 선도해 나가겠다"고 말했다.

KT 미래네트워크연구소장 이종식 전무는 "이번 검증은 AI가 네트워크 운영을 사용자 중심으로 혁신할 수 있다는 가능성을 입증한 성과"라며 "양사는 6세대 이동통신(6G) 핵심 기술 확보에 앞장서 고객 가치를 혁신해 나가겠다"고 했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>