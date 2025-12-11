본문 바로가기
화순군의회 '화순 영농형 재생에너지 연구회' 최종보고회

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.11 10:43

화순형 농가 참여형 수익공유 모델 등 논의

전남 화순군의회 의원 연구단체인 '화순 영농형 재생에너지 연구회(대표의원 류종옥)'가 지난 10일 의회 소회의실에서 연구용역 최종보고회를 열었다.

전남 화순군의회 의원 연구단체인 '화순 영농형 재생에너지 연구회'가 지난 10일 의회 소회의실에서 연구용역 최종보고회를 열었다. 화순군의회 제공

전남 화순군의회 의원 연구단체인 '화순 영농형 재생에너지 연구회'가 지난 10일 의회 소회의실에서 연구용역 최종보고회를 열었다. 화순군의회 제공

11일 화순군의회에 따르면 이번 보고회는 지난 8월부터 약 4개월간 진행된 연구 성과를 최종 점검하고, 영농형 재생에너지를 기반으로 한 지속 가능한 농촌 발전 전략을 구체화하기 위해 마련됐다.


이날 보고회에서는 화순형 농가 참여형 수익공유 모델, 농업 생산과 에너지 생산의 병행 구조, 관련 조례 정비 및 제도 기반 구축 등 실질적인 도입 전략이 중점적으로 논의됐다.

특히 연구회는 지난 10월 벤치마킹을 위해 방문했던 영광 월평리의 선진 사례를 이번 연구 결과에 접목하여 현장 적용 가능성을 높였다.


보고회에는 동신대학교 이순형 교수가 참석해 전문성을 더했다. 이 교수는 주민 참여형 모델이 성공적으로 안착하기 위한 구체적인 운영 요소를 제언해 참석 의원들과 심도 있는 질의응답을 나눴다.


류종옥 대표의원은 "이번 연구는 농업과 재생에너지가 함께 성장하는 화순의 미래 전략을 마련하는 과정이었다"며 "전문가 의견과 현장 경험을 바탕으로 주민이 주체가 되는 상생형 모델이 화순에서도 실현될 수 있도록 정책화에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
