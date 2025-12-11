본문 바로가기
[인사]NH투자증권

입력2025.12.11 09:19

<신규선임>

◇ 부장

▲ 업무시스템부 이주현 ▲ 정보시스템부 권도형


<전보>

◇ 부장

▲ 스쿼드개발부 맹정호





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

