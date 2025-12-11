푸본현대, 7000억원 규모 유상증자 마무리

푸본현대생명이 7000억원 규모의 유상증자를 완료했다고 11일 밝혔다.

푸본현대생명의 이번 유상증자는 금융시장의 리스크 확대와 강화된 자본 관리 요구에 대한 대응과 재무건전성 강화 차원에서 결정됐다. 회사의 지속성장을 위한 대주주의 전폭적인 지원으로 성사됐다.

푸본현대생명 본사.

7000억원의 자본확충으로 올해 4분기 말 지급여력비율(K-ICS)은 230%를 웃돌 것으로 예상된다. 회사의 재무건전성이 강화되면서 지속성장에 모든 역량을 집중한다는 계획이다.

푸본현대생명은 신계약 보험계약마진(CSM)과 보험손익 개선을 위해 보험영업 확대 및 상품 수익성 관리를 지속해 나가고 있다.

전 영업채널에 걸쳐 보장성 중심으로 신계약 포트폴리오를 재편하는 등 상품 다각화를 통해 상품경쟁력을 높였다. 영업채널별로는 전속영업채널의 조직확대와 법인보험대리점(GA) 영업채널에서의 제휴 확대를 통해 성장세를 이어가고 있다.

이에 힘입어 푸본현대생명은 신계약 CSM 실적이 개선돼 올해 3분기 보험부문 손익이 28억원으로 흑자 전환에 성공했다. 올해 3분기 누적 보장성 초회보험료는 2087억원으로 전년동기(103억원) 대비 20배 넘게 증가했다.

2018년 푸본현대생명의 최대주주가 된 대만 푸본생명은 이후 지속적인 지원을 이어가고 있다. 푸본금융지주는 2019년 우리금융지주와 2022년 현대카드에 지분을 투자하기도 했다. 지난 7월엔 타이베이 푸본은행이 서울 여의도에 대표사무소를 개설했다.





최동현 기자



