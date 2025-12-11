함양대봉산자연휴양림, 산림복지서비스 최우수 기관으로 뽑혀

전국 160개 자연휴양림 중

19개소만 우수 기관으로 선정

경남 함양군 대봉산자연휴양림이 '2025년 산림복지서비스 제공자 평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 평가는 산림청과 한국산림복지진흥원이 주관했으며, 전국 160개 자연휴양림 중 19개소만이 우수기관으로 선정되었고, 대봉산자연휴양림은 그중 하나로 뛰어난 성과를 거뒀다.

평가는 산림복지서비스 제공의 적절성, 기관 운영의 합리성, 이용자 만족도 등을 종합적으로 평가한 결과, 대봉산자연휴양림이 높은 점수를 받아 우수기관으로 선정됐다.

이에 따라 대봉산자연휴양림은 한국산림복지진흥원으로부터 명패와 인증 로고를 받게 되며, 이 인증 로고는 2025년부터 2027년까지 사용된다.

이번 선정은 대봉산자연휴양림이 제공하는 서비스의 우수성을 널리 알리고, 더 많은 방문객을 유치하는 계기가 될 것으로 기대된다.

산림녹지과장은 "대봉산자연휴양림은 앞으로도 양질의 산림복지서비스를 제공하기 위해 지속해서 시설을 개선하고, 치유의 숲, 숲 해설 프로그램을 확대하여 지역 경제 활성화와 체류형 관광객 유치에도 이바지할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

함양군의 산삼자연휴양림은 최근 반려견 놀이터와 전용 산책로를 새롭게 조성해 가족 단위 이용객들에게 큰 호응을 얻고 있으며, 용추자연휴양림은 계곡과 등산로가 어우러져 사계절 내내 탐방객들이 꾸준히 찾는 명소로 자리 잡고 있다.





