본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

특검, 윤영호 前본부장에 징역 4년 구형…"대의민주주의 훼손"

이서희기자

입력2025.12.10 18:25

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정치자금법 위반 2년
횡령 등 나머지 3개 혐의 2년

김건희 여사에게 금품을 제공하고 국민의힘 의원들에게 조직적으로 후원했다는 의혹으로 재판에 넘겨진 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 민중기 특별검사팀이 총 징역 4년을 구형했다.

윤영호 전 통일교 세계본부장. 연합뉴스

윤영호 전 통일교 세계본부장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 10일 업무상 횡령, 정치자금법 위반, 증거인멸, 청탁금지법 위반 혐의로 기소된 윤 전 본부장의 재판을 마무리하는 결심공판에서 재판부에 이같이 선고해달라고 요청했다.


특검팀은 윤 전 본부장의 정치자금법 혐의에 대해 징역 2년, 횡령 및 청탁금지법 위반과 증거인멸 등 나머지 3개 혐의에 대해 징역 2년을 각각 구형해 총 4년을 구형했다. 특검팀은 구형에 앞서 최종의견 진술에서 "통일교의 세력 확장과 자신의 영향력을 확대하기 위해 정치세력과 결탁했다"며 "대의민주주의 훼손하는 중대한 범죄이며 국민들 신뢰가 송두리째 흔들리는 중대한 결과가 초래했다"고 말했다. 이어 "윤 전 본부장이 권선동 의원을 통해 통일교 관련 청탁을 했다. 국민의힘 당대표 선거에 통일교 신도들을 동원했다"고 덧붙였다.

또 건진법사 전성배씨를 통해서는 김건희 여사에게 금품을 제공해 두 가지 경로로 통일교 관련 현안을 해결하고자 했다고 주장했다. 검찰 최종의견 진술에 이어 진행된 변호인의 최종변론에서 윤 전 본부장 측은 앞선 재판과 마찬가지로 특정 정당에만 지원한 것은 아니라고 주장했다.


변호인은 윤 전 본부장이 2022년 통일교 행사를 앞두고 특정 정파에 국한해 후원하지 않았다는 취지로 변론을 이어갔다. 윤 전 본부장 측은 "통일교의 평화주의 이념에 따라 여러 정파를 아우르려면 당시 국민의힘과 더불어민주당 등 대선 후보가 참석하는 게 절실했다"며 "통일교가 어느 특정 정당에 접근한 건 아니라고 보는데 오해의 소지가 있다"고 말했다.


통일교 한학자 총재의 최측근이자 통일교 세계본부장이었던 윤 전 본부장은 통일교 소유의 자금 집행을 결정하는 업무를 맡은 인물이다. 정치권 로비 통로로도 역할을 했다는 의혹을 받는다.

윤 전 본부장은 2022년 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 그라프 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등을 여러 차례 금품을 건넨 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 통일교의 캄보디아 메콩강 개발사업 지원, 통일교의 YTN 인수, 유엔 제5사무국 한국 유치, 대통령 취임식 초청 등의 통일교 교단 현안을 성사하고자 금품을 제공한 것으로 조사됐다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기