"2030 빼고 취업"…11월 취업자 수 22.5만명 증가 [3분 브리프]

①취업자 수 11개월 연속↑…60세 이상 취업 증가 주도
②딥페이크 허위광고 피해 급증…내년부터 'AI 생성물 표시제' 시행
③12월 아시아경제전망(ADO)…9월 대비 0.1%P↑ 조정
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…연준, 금리 0.25%P 3연속 인하
○파월 "노동시장 하방 위험…관세발 인플레 일회성"
○예상 밖 비둘기파적 발언에 시장 환호
■ 11월 취업자 22.5만명 늘었지만…청년층 고용 19개월째 부진(종합)
○서비스업 중심 증가세 두드러져
○건설 19개월, 제조 17개월째 감소
■ 정부, AI 가짜의사 허위 광고 막는다…'AI 생성물 표시제' 도입
○내년 초 법 개정 추진…여야 의원 발의
○정부 공조해 차단…법 위반 시 엄벌 조치
■ ADB, 올해 韓 성장률 0.9%…내년 1.6→1.7% 상향
○韓 물가상승률 올해·내년 각 2.1% 제시
○부동산 침체와 지정학적 위협, 여전한 하방 압력
그래픽 뉴스 : 빅테크 몰려가는 인도…MS 26兆 데이터센터 구축
○인터넷 사용자 약 10억명
○이공계 인재 풍부한 인도
○구글·아마존 등 투자 이어져
돈이 되는 法
■ 국제중재, 한국 떠나 2배 비싼 싱가포르로
○KCAB 국제중재 실적 40~50건대 정체
○정부·KCAB, 국제중재 산업 육성·제도 개선 박차
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025121014115831803
■ 국선변호 예산 152억 증가 … 200억대 미지급 해소 기대
○국선변호 보수 미지급액 급증이 원인
○법원행정처, 미지급 해소·운영 개선 착수
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025121014293817131
■ '압구정 3구역 필지' 임자는
○현대건설·조합원 입장 엇갈려 공방 지속
○재판부, 내년 1월 27일 변론 속행
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025121014382475470
※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.
오늘 핵심 일정
○국내
페스카로 코스닥 상장, 확정공모가 1만5500원
알지노믹스 코스닥 청약, 확정공모가 2만2500원
IBKS제25호스팩 코스닥 청약, 확정공모가 2000원
미래에셋비전스팩11호 코스닥 청약, 확정공모가 2000원
○해외
00:30 미국 원유재고
04:00 미국 연방공개시장위원회 경제전망
04:00 미국 금리결정
04:30 미국 FOMC 기자 회견
17:30 스위스 금리결정 (4분기)
19:00 유로존 재무 장관 회의
22:30 미국 신규 실업수당청구건수
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 60%｜오후 10%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
