"2030 빼고 취업"…11월 취업자 수 22.5만명 증가 [3분 브리프]

①취업자 수 11개월 연속↑…60세 이상 취업 증가 주도

②딥페이크 허위광고 피해 급증…내년부터 'AI 생성물 표시제' 시행

③12월 아시아경제전망(ADO)…9월 대비 0.1%P↑ 조정

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…연준, 금리 0.25%P 3연속 인하

○파월 "노동시장 하방 위험…관세발 인플레 일회성"

○예상 밖 비둘기파적 발언에 시장 환호

TOP 3 NEWS

■ 11월 취업자 22.5만명 늘었지만…청년층 고용 19개월째 부진(종합) ○청년 고용률 44.3%…1.2%P↓

○서비스업 중심 증가세 두드러져

○건설 19개월, 제조 17개월째 감소

■ 정부, AI 가짜의사 허위 광고 막는다…'AI 생성물 표시제' 도입 ○영상·사진 등 게시할 때 AI 활용 여부 '체크'

○내년 초 법 개정 추진…여야 의원 발의

○정부 공조해 차단…법 위반 시 엄벌 조치

■ ADB, 올해 韓 성장률 0.9%…내년 1.6→1.7% 상향 ○확장적 재정정책 완화적 통화정책 효과

○韓 물가상승률 올해·내년 각 2.1% 제시

○부동산 침체와 지정학적 위협, 여전한 하방 압력

그래픽 뉴스 : 빅테크 몰려가는 인도…MS 26兆 데이터센터 구축

○인터넷 사용자 약 10억명

○이공계 인재 풍부한 인도

○구글·아마존 등 투자 이어져

돈이 되는 法

■ 국제중재, 한국 떠나 2배 비싼 싱가포르로 ○SIAC 이용료 KCAB 대비 1.5배 비싸도 선택 증가

○KCAB 국제중재 실적 40~50건대 정체

○정부·KCAB, 국제중재 산업 육성·제도 개선 박차

■ 국선변호 예산 152억 증가 … 200억대 미지급 해소 기대 ○2026년 국선변호료 예산 대폭 증액

○국선변호 보수 미지급액 급증이 원인

○법원행정처, 미지급 해소·운영 개선 착수

■ '압구정 3구역 필지' 임자는 ○압구정3구역 필지 소유권 분쟁 본격화

○현대건설·조합원 입장 엇갈려 공방 지속

○재판부, 내년 1월 27일 변론 속행

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

페스카로 코스닥 상장, 확정공모가 1만5500원

알지노믹스 코스닥 청약, 확정공모가 2만2500원

IBKS제25호스팩 코스닥 청약, 확정공모가 2000원

미래에셋비전스팩11호 코스닥 청약, 확정공모가 2000원

○해외

00:30 미국 원유재고

04:00 미국 연방공개시장위원회 경제전망

04:00 미국 금리결정

04:30 미국 FOMC 기자 회견

17:30 스위스 금리결정 (4분기)

19:00 유로존 재무 장관 회의

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 6℃( ▲ 5 ℃) ｜최고기온 : 8℃( ▼ 2 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 10%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

