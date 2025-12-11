본문 바로가기
'韓진출 35년' 도미노피자, 'LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자' 출시

한예주기자

입력2025.12.11 11:00

겨울 신메뉴 오는 12일 선봬
육지와 바다의 맛을 한판으로

도미노피자가 한국 진출 35주년을 맞아 겨울 신메뉴 'LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자'를 12일 출시한다.


11일 도미노피자에 따르면 'LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자'는 치폴레에 치즈의 마일드함을 더한 치즈폴레 소스로 맛을 극대화한 갈비 스테이크와 과카몰리 크림치즈에 찍은 슈림프 토핑으로 육지와 바다의 맛을 한 판으로 즐길 수 있게 했다. 도미노피자는 LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자 주문시 치즈폴레 디핑소스를 별도로 제공해 부먹으로도 찍먹으로도 맛볼 수 있다.

도미노피자의 'LA 치즈폴레 갈비 스테이크 피자'는 L사이즈 기준 3만3900원, M사이즈 2만8000원으로 전국 도미노피자 매장에서 판매된다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

