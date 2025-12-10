송언석 "인요한 의원직 사퇴…이 시대 마지막 선비의 기개"

"이재명 정권과 민주당 폭주…고뇌 공감"

"인 의원 사퇴해도 그 뜻 잊지 않겠다"

송언석 국민의힘 원내대표는 10일 인요한 국민의힘 의원이 의원직 사퇴를 전격 선언한 것에 대해 "대단히 안타깝지만 고뇌 어린 결단을 존중한다"고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 오전 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 "인요한 의원이 의원직 사퇴를 선언했다"며 "국회에서 끝까지 함께 싸워나가자며 만류했지만 의원님의 뜻이 워낙 확고했다"고 했다.

이어 "극단적인 진영논리에 빠져 소수야당을 존중하지 않고 국민을 힘들게 만드는 이재명 정권과 더불어민주당의 폭주는 '이것이 과연 국회라고 할 수 있는가'라는 의문을 남기고 있어 인 의원의 고뇌에 깊이 공감하는바"라고 설명했다.

송 원내대표는 "'희생 없이 변화 없다. 나 자신부터 내려놓겠다'라고 하며 스스로 물러나는 인 의원의 모습에서 이 시대 마지막 선비의 기개와 지조를 봤다"며 "인 의원은 130년 전 외증조부 유진 벨 선교사께서 이 땅에 오신 이래, 우리 민족의 발전을 위해 4대째 헌신하고 희생하신 진정한 명문가"라고 강조했다.

그러면서 "인 의원의 의정활동은 비록 여기서 멈추지만 우리 당과 국회에 남긴 인 의원님의 족적은 결코 가볍지 않다"며 "비록 의원직은 사퇴하더라도 대한민국 발전과 국민통합을 위해 늘 함께하겠다. 그 뜻을 잊지 않겠다"고 덧붙였다.

인 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 "전 지난 1년 반 동안 의정활동을 마무리하고 국회의원직을 떠나 본업에 돌아가길 희망한다"고 밝혔다.

인 의원은 "오직 진영논리만을 따라가는 정치 행보가 국민을 힘들게 하고 국가 발전의 장애물이 되고 있다"며 "흑백논리와 진영논리는 벗어나야지만 국민 통합이 가능하다고 생각한다"고 했다.

이어 "윤석열 정부의 계엄 이후 지난 1년간 이어지고 있는 불행한 일들은 대한민국 미래를 위해 극복해야 할 일이라 생각한다"며 "희생 없이는 변화가 없다. 저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 본업에 복귀해 국민통합과 국가 발전에 기여하고자 한다"고 했다.





문제원 기자



