산청군, 내년 의료·요양 통합돌봄 사업 안내 설명회 열어

경남 산청군은 가족문화센터에서 '2026년 의료요양 통합돌봄 사업 설명회'를 개최했다고 10일 밝혔다.

장기요양 기관 및 사회복지시설, 지역사회보장협의체 등 100여 명이 참석한 이번 설명회에서는 2025년 의료요양 통합돌봄 시범사업 추진 지자체인 김해시의 실제 운영 사례를 공유하고 2026년 사업 준비를 위한 실무적 방향을 모색했다.

산청군 2026년 의료요양 통합돌봄 사업 설명회 진행 현장.

먼저 김해시청 통합돌봄과 이영미 팀장은 의료요양 통합돌봄 체계, 추진 과정, 성과 및 주요 시사점을 안내했다.

또 김해 효능원 노인통합지원센터 박성희 소장, 김해 효능원 노인전문요양원 이선자 원장은 제공기관 입장에서 바라본 실무 운영 방식과 현장의 경험을 소개했다.

이승화 군수는 "내년 의료요양 통합돌봄 사업을 준비하는데 이번 설명회가 중요한 역할을 하길 기대한다"며 "지역 내 의료·요양·돌봄 기관이 함께 협력해 군민이 체감하는 통합돌봄 체계를 구축할 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자



