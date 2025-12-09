[포토] 무제한 토론 시작하는 나경원 의원

9일 국회에서 열린 본회의에서 나경원 국민의힘 의원이 가맹사업법 개정안에 대한 무제한 토론을 시작하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>