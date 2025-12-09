9일 국회에서 열린 본회의에서 나경원 국민의힘 의원이 가맹사업법 개정안에 대한 무제한 토론을 시작하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 무제한 토론 시작하는 나경원 의원
2025년 12월 09일(화)
9일 국회에서 열린 본회의에서 나경원 국민의힘 의원이 가맹사업법 개정안에 대한 무제한 토론을 시작하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"걸리면 고열·발진" 사망자 201명인데…아시아에서 '새 변이' 발견
긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진
[속보]국민의힘 "오늘 본회의 상정 법안 모두 필리버스터"
"부인이 집에 왔어" 깜짝 놀라…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀
김어준 "조진웅, 친문 활동에 작업 당해…장발장 탄생 못하나"
함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"
"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀
"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져
"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"
"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증