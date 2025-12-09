충남 태안화력발전소 화재, 1시간만에 초진…2명 중상(상보)

석탄가스화 복합발전설비 플랜트 건물서 폭발 추정

현장 작업자 2명 중상

충남 태안군 원북면 태안화력발전소에서 발생한 화재가 1시간 만에 불길이 잡혔다. 이번 화재로 현장 작업자 2명이 중상을 입었다.

9일 소방당국에 따르면 이날 오후 2시 43분 화재신고가 접수돼 3시 5분 현장에 도착, 인력 77명과 장비 32대가 투입돼 3시 49분에 큰 불길을 잡았다.

당국은 석탄가스화 복합발전설비 플랜트 건물 1층에서 열교환기 버너 교체하는 과정에서 폭발 추정하고 있다. 추가 폭발 위험과 연소확대 우려는 없었다는 설명이다.

이 사고로 현장 작업자 2명이 2도 화상을 입었다.

부상자 1명은 서산의료원, 1명은 중앙병원으로 각각 옮겨져 응급처치를 받고 있으며, 추가 치료를 위해 대전화병원으로 헬기 이송이 진행될 예정이다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>