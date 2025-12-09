본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기연구원, 화성 예미지작은도서관에 200여권 장서 기증

이영규기자

입력2025.12.09 11:48

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기연구원이 지역사회 독서문화 활성화와 작은도서관 운영 지원을 위해 200여권의 도서를 최근 기부했다.


경기연구원은 내년 상반기 개소하는 화성시 비봉면 소재 예미지작은도서관에 도서를 기증했다고 9일 밝혔다.

경기연구원은 최근 자료실 정리 과정에서 도서를 폐기하지 않고 사회 환원을 위해 의정부시와 수원시, 화성시를 대상으로 신규 택지지구 내 도서관 소외지를 문의한 뒤 이같이 결정했다.


경기연구원이 200여권의 장서를 화성시 비봉면 예미지작은도서관에 기증했다. 경기연구원 제공

경기연구원이 200여권의 장서를 화성시 비봉면 예미지작은도서관에 기증했다. 경기연구원 제공

AD
원본보기 아이콘

박경철 경기연구원 부원장은 "도서 기부를 통해 지역 주민들이 독서와 친해지는 계기가 되길 바란다"며 "경기연구원은 앞으로도 지역 공동체와 연계한 다양한 사회공헌 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.


기증 도서는 주민 대상 독서문화 프로그램 등에 활용될 예정이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대규모 지진 우려 커졌다…사상 처음 '후발 지진 주의' 내린 日 대규모 지진 우려 커졌다…사상 처음 '후발 지진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응

한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료

새로운 이슈 보기