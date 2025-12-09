"무대 두렵지 않아요"… 동명대 평생교육원, 액티브워킹 1기 수료

시니어 건강·패션쇼, 자존감 회복 프로그램

시니어들이 펼치는 패션 퍼포먼스 '액티브워킹'을 보셨나요?

동명대학교 평생교육원(책임교수 김민교)은 지난 4일 '액티브워킹 1기 초급반 수료식 및 작품 발표회'를 마쳤다고 9일 알렸다.

동명대에서 처음으로 열린 이번 수료식은 부산여대 모델학과와 협업으로 합동 패션쇼까지 진행해 눈길을 끌었다.

'액티브워킹 1기' 과정은 시니어들이 바른 자세를 잡아 자신감과 자존감을 회복하는 프로그램이다. 건강한 자기 관리를 통해 품격있는 시니어 모델로 제2의 인생 설계를 하기 위해 운영됐다. 특히 나이·키·체형과 관계없이 누구나 참여할 수 있는 개방성으로 처음부터 주목받았다.

행사에 김태희 디자이너를 비롯해 ▲슈퍼탑코리아 조직위원회 ▲부산경제방송 ▲UNPEC 사회적협동조합 ▲교육연합신문 ▲조이뉴스24 ▲부울경복지TV ▲은하수라이온스클럽 ▲이수연힐링예술원 관계자 등 여러 내빈이 참석해 행사에 힘을 보탰다.

이수연 회장이 이끄는 힐링예술원팀의 숟가락 난타공연과 장구공연은 현장의 분위기를 달궜다. 경쾌한 리듬과 힘 있는 퍼포먼스는 패션쇼 무대와 어우러져 시니어 모델들의 열정과 도전 정신을 돋보이게 했다.

액티브워킹 수료생들은 "직접 패션쇼 무대를 밟으며 새로운 도전에 대한 설렘과 성취감을 경험했고 그 과정에서 건강하고 긍정적인 에너지로 삶의 활력을 되찾았다"고 소감을 전했다.

김민교 책임교수는 "액티브워킹은 시니어라면 누구나 도전할 수 있는 과정으로 자신의 아름다움을 재발견하고 새로운 꿈을 펼칠 수 있는 장"이라며 "시니어들이 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 다양한 문화·예술·건강 프로그램을 지속적으로 확대해 지역사회와 함께하는 열린 평생교육 기관으로 자리매김하겠다"고 힘줬다.

액티브워킹 과정은 ▲제2기 주간반(26년 2월 예정) 수강생을 모집할 예정이다. 신청은 동명대 평생교육원 홈페이지에서 가능하다.





