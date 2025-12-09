유유제약, 유판씨 패키지에 6·25 전사자 유해발굴사업 홍보 문구 적용

유해발굴감식단 모바일 페이지 QR 연동

유유제약이 6·25 전사자 유해발굴사업 확산을 위한 '유유 캠페인'의 일환으로 자사의 대표 비타민C인 '유판씨팝' 제품 패키지에 캠페인 홍보 문구 및 QR코드를 적용했다고 9일 밝혔다.

유유제약은 6·25 전사자 유가족 찾기 '유유캠페인' 문구와 국방부 유해발굴감식단 모바일 페이지로 연동되는 QR코드를 유판씨팝 제품 패키지에 적용했다. '유유 캠페인'은 "당신도(YOU), 당신의 지인도 유(遺)가족일 수 있다"라는 의미를 담고 있다. 6·25전쟁 당시 전사했으나 수습되지 못한 12만여위의 유해를 찾아 유가족과 DNA 검사를 통해 일치하는 호국영웅(전사자)을 국립 현충원에 모시는 보훈 사업을 활성화하고자 기획했다.

'유유 캠페인'은 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있다. 본인 친·외가 8촌 이내에 6.25 미수습 전사자가 있는지 확인 후 안내에 따라 인근 군부대, 군·보훈·적십자병원, 보건소에서 구강을 스펀지 막대로 문지르는 간단한 시료 채취에 응하면 된다. 시료 채취 시 기념품 및 건강기능식품이 증정되며, 유가족으로 확인될 경우 10만원의 포상금이 지급된다. 6.25 전사자 신원확인 시 유가족 대표에게 1000만원의 포상금이 지급된다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



