미래에셋, TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus 신규 상장

미래에셋자산운용은 한국거래소에 'TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus ETF'를 상장한다고 9일 밝혔다.

TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus ETF는 인공지능(AI) 데이터센터 밸류체인의 핵심 10종목에 집중 투자하는 상품이다. AI 연산에 특화된 클라우드 기업 네오클라우드와 데이터센터 장비 기업을 선별해 편입한다.

5일 기준 네오클라우드 관련 기업인 코어위브·아이렌·네비우스·오라클 등에 약 65% 비중으로 집중 투자한다. 네오클라우드는 AI 연산 전용 구조를 기반으로 GPU 활용률·연산 속도·확장성에서 범용 클라우드를 운영하는 하이퍼스케일러 대비 우위를 확보하고 있다. 경쟁력을 바탕으로 주요 기업들은 최근 빅테크 기업들과 연이어 조 단위 AI 연산 공급 계약을 체결하고 있다.

코어위브는 올해 9월 메타와 1420억 달러(약 200조원) 규모의 AI 데이터센터 컴퓨팅 공급 계약을, 네비우스는 같은 달 마이크로소프트와 174억 달러(약 26조원) 규모 계약을 체결했다. 아이렌 역시 마이크로소프트와 약 97억 달러(약 14조원) 규모의 장기 연산 인프라 계약을 확보했다.

AI 데이터센터 장비 기업을 다수 편입한 점도 특징이다. 현재 고밀도 GPU가 발생시키는 열·전력·데이터 이동량을 처리하기 위해 네트워크·서버·냉각 장비 수요가 함께 확대되고 있다. TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus ETF는 크레도 테크놀로지 홀딩스(네트워크), 슈퍼마이크로컴퓨터(서버), 버티브(냉각) 등을 포트폴리오에 담아 밸류체인을 균형 있게 반영했다.

미래에셋자산운용 김남호 글로벌ETF운용본부장은 "TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus ETF는 최근 AI 인프라 업계의 발전 동향을 반영한 상품"이며 "네오클라우드를 중심으로 장비 기업까지 균형 있게 담아 AI 산업의 장기 성장성을 추구하는 투자자에게 합리적인 선택지가 될 것"이라고 말했다.

미래에셋자산운용은 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus ETF 신규 출시를 기념해 거래 고객을 대상으로 상장 기념 이벤트를 진행한다. 유진투자증권에서 해당 ETF의 하루 거래 조건을 충족한 일부 고객에게 문화상품권을 증정한다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



