현대로템, 방위사업청과 2500억 규모 공급계약

이민우기자

입력2025.12.09 09:51

9일 현대로템 은 방위사업청과 2500억원 규모의 장애물개척전차 2차 양산사업 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 기간은 이날부터 2029년 12월31일까지다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
