아시아나 스타얼라이언스 6년 연속 "세계 최고 항공 동맹"

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 8,310 전일대비 50 등락률 +0.61% 거래량 19,414 전일가 8,260 2025.12.09 10:22 기준 관련기사 "대한항공·아시아나 와이파이 빨라진다"…한진그룹, 스타링크 서비스 도입"겨울 외투 맡기고 가볍게 출국"…대한항공·아시아나, 코트룸 서비스 개시아시아나항공, 3Q 영업손실 1757억원…적자전환 전 종목 시세 보기 close 은 소속 스타얼라이언스가 '2025 월드 트래블 어워즈'에서 '세계 최고의 항공 동맹'으로 6년 연속 선정됐다고 9일 밝혔다.

올해로 32회를 맞은 월드 트래블 어워즈는 세계 여행·관광·호텔·항공 업계를 아우르는 권위 있는 시상식으로, 각 부문 수상자는 전 세계 여행 업계 전문가와 일반 소비자(여행객)를 대상으로 한 투표를 종합해 선정된다.

그레이엄 E. 쿡(Graham E. Cooke) 월드 트래블 어워즈 설립자는 "끊김이 없이, 세계적 수준의 여행 경험을 제공하기 위한 스타얼라이언스의 탁월한 헌신을 보여주는 결과"라며 "스타얼라이언스 팀의 전문성과 노력이 항공 업계의 새로운 기준을 제시하고 있다"고 평가했다.

1997년 설립된 스타얼라이언스는 매일 190개국 1150개 공항에 1만8000편 이상의 항공편을 띄우고 있으며 정식 회원사 외에도 커넥팅 파트너 준야오항공에서도 연결편을 제공한다.

테오 파나지오툴리아스(Theo Panagiotoulias) 스타얼라이언스 최고경영자는 "여행객과 업계 관계자들의 신뢰를 바탕으로 다시 한번 세계 최고의 항공 동맹에 선정돼 매우 영광스럽게 생각한다"며 "스타얼라이언스는 언제나 고객의 여정을 더욱 편안하고 원활하게 만드는 데 주력하겠다"고 밝혔다.

한편 스타얼라이언스 회원사들도 올해 '월드 베스트 아시아 노선 항공사'와 '월드 베스트 유럽 노선 항공사' 등 4개 부문에서 수상하며, 전 세계 여행객에게 보다 폭넓고 차별화된 가치를 제공하는 스타얼라이언스의 위상을 공고히 했다.





