[클릭 e종목]"한중엔시에스, 북미 ESS 공장 증설 순항"

IBK투자증권은 한중엔시에스에 대해 북미 에너지저장장치(ESS) 공장 증설이 순항 중으로 내년부터 본격적인 실적 개선이 기대된다고 9일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

한중엔시에스는 2025년 4월 미국 법인을 설립했다. 인디애나주에 1만6000평 규모의 대지에 생산거점 준비를 통해 ESS 부품 양산 라인 구축을 마무리해 양산을 내년 하반기 시작할 예정이다.

이현욱 IBK투자증권 연구원은 "주요 고객사가 북미 내에 22GWh 규모의 LFP ESS 생산 라인을 구축하고 있으며, 2026년 10월 중 가동이 예상된다"며 "한중엔시에스는 북미 공장을 통

해 ESS 냉각 시스템을 공급할 것으로 예상된다"고 말했다. 이어 "본격적인 실적개선은 2026년 하반기부터 시작될 것으로 전망한다"고 덧붙였다.

한중엔시에스는 ESS 부품을 생산 및 판매하는 ESS 사업 부문과 전기자동차(EV) 부품을 생산·판매하는 자동차 부품 사업 부문을 중심으로 사업을 영위하고 있다. 부문별 주요 제품은 ESS 부문의 ESS용 수냉식 냉각 시스템, 자동차 부품 사업 부문의 EV용 공조 장치 모듈 등이 있다.





