부드럽고 잔혹한 매혹의 美...장파 'Gore Deco'

女시각성 장식 미학, 장파 작가 전시

국제갤러리서 첫선, 작품 45점 공개

유머와 비틀기 통해 기존 여성 인식 전복 시도

여성적 시각성과 장식의 미학을 결합한 독창적 회화로 주목받아 온 장파 작가의 전시가 국제갤러리에서 첫선을 보인다. 이번 전시는 회화 연작 'Gore Deco'를 포함해 드로잉, 동판화, 실크스크린 벽화 등 약 45점의 작품을 소개한다.

장파 'Gore Deco Stupidity'. 국제갤러리 제공 AD 원본보기 아이콘

전시는 신체와 정체성이 사회적 폭력 구조 속에서 어떻게 규정되는지를 탐구하며, 동시에 장식의 위계적 의미에 주목한다. 'Gore'는 역사 속에서 주변부로 밀려난 주체의 신체에 가해진 물리적·상징적 폭력을, 'Deco'는 하찮게 여겨진 장식성을 상징한다. 장파는 이 상반된 감각을 병치해 신체와 장식, 숭고와 혐오 사이의 긴장을 회화적으로 드러낸다. 이는 기존 회화 전통의 해체에 머물지 않고, 미적 규범의 편협함을 감각적으로 경험하도록 이끈다.

K1 전시장에서는 거꾸로 걸린 삼각형 캔버스와 내장 이미지로 장식된 십자가가 관람자의 시선을 사로잡는다. 작가는 성삼위일체와 서구적 이성의 상징을 전복하고, 실크스크린 벽화를 통해 여성 재현의 이미지사를 비판적으로 압축한다. 내장처럼 보이는 무늬와 장식 요소들은 물감이 실제 살처럼 느껴지게 만들며, 우리가 익숙하게 보아 온 회화 감상 방식을 교란한다.

K1 2층에서는 해골 형상이 화려한 색감과 장식성과 충돌하며 기묘한 이미지를 만든다. 장파는 형상보다 배경을 강조해 회화의 위계를 무력화하고, 금속 하드웨어나 머리카락 등 비전통적 재료를 도입해 개념과 물질의 경계를 뒤흔든다. 이는 육체적 상흔을 장식으로 치환하며, 고통의 이미지를 감각적 향유로 전환하는 작업으로 이어진다.

K2에서는 역사적 여성 이미지와 인터넷에서 수집한 여성혐오 이미지, 에밀리 디킨슨의 시 등을 실크스크린으로 전사한 뒤 파편화된 신체와 병치한다. 회화적 순수성과 장식성의 혼종을 수용하는 방식은 냉소적 유희를 유발하고, 시각적 위계를 일시적으로 붕괴시킨다. 여기서 몸은 고통의 대상에 머물지 않고, 감각적 전복을 수행하는 주체로 재구성된다.

'Gore Deco'는 소외된 감각과 장식의 미학을 통해 전통 회화가 놓친 시선을 복원하고, 동시대 회화 언어의 경계를 확장하려는 시도에 가깝다. 장파는 즉흥적인 방식과 유머, 때로는 비꼬는 표현까지 활용하는데, 이런 모든 방식은 결국 그가 회화를 얼마나 진지하게 바라보고 있는지를 여실히 보여준다. 전시는 내년 2월15일까지 이어진다.

한편, 장파 작가는 서울대학교 서양화과 및 미학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사 학위를 받았다. 인천아트플랫폼, 소마미술관, 두산갤러리 뉴욕 등에서 개인전을 열었으며, 국립현대미술관과 서울시립미술관 등 국내 주요 기관에서 전시에 참여했다. 작품은 국립현대미술관 미술은행, 서울시립미술관 등에서 소장하고 있으며, 현재 서울에서 작업 활동을 이어가고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>