본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, 결핵 퇴치 위한 크리스마스 씰 성금 전달식 개최

이종구기자

입력2025.12.08 18:06

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한결핵협회 강원특별자치도지부에 성금 전달 300만원

강원특별자치도(도지사 김진태)는 8일 도청 통상상담실에서 대한결핵협회 강원특별자치도지부(지회장 한중일)로부터 크리스마스 씰을 증정받고 특별성금 300만원을 전달했다고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사(왼쪽)가 8일 도청 통상상담실에서 한중일 대한결핵협회 강원특별자치도지부 지회장으로로부터 크리스마스 씰을 증정받고 특별성금 300만원을 전달하고 있다. 강원도 제공

김진태 강원특별자치도지사(왼쪽)가 8일 도청 통상상담실에서 한중일 대한결핵협회 강원특별자치도지부 지회장으로로부터 크리스마스 씰을 증정받고 특별성금 300만원을 전달하고 있다. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 전달식은 2025년 크리스마스 씰 모금 캠페인의 취지를 함께하고 결핵 퇴치기금을 마련하기 위해 진행됐다.


김진태 도지사는 "도민 건강을 위해 결핵 퇴치에 헌신하고 계신 대한결핵협회 도지부에 감사의 인사를 전한다"며 "저도 작년에 받은 배지 크리스마스 씰을 양복에 착용하고 다니며 크리스마스 씰과 결핵에 대한 관심을 계속해서 홍보하고 있다"고 전했다.

이어 "이번 증정식을 통해 도민께서도 결핵 사업에 많은 관심을 가지고 모금에 참여해 따뜻한 나눔을 실천해 주시기를 바란다"고 당부했다.


도는 결핵 예방을 위해 질병관리청 수도권 질병대응센터, 강원감염병관리지원단, 대한노인회 강원도연합회와 공동으로 어르신을 대상으로 결핵 교육을 실시하는 등 다양한 예방 교육을 진행하고 있다.


한편, 2025년 크리스마스 씰은 지난해에 이어 국산인기 애니메이션 '브레드이발소'캐릭터를 활용해 제작됐으며, 구매는 전국의 우체국 창구, GS편의점, 결핵협회 온라인 판매몰스토어에서 가능하다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

"걸리면 회사·학교 못가요"…겨울철 60% 급증한 '이 바이러스'

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기

새로운 이슈 보기