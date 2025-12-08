본문 바로가기
사회
화요일 아침 대부분 지역 영하…아침기온 하루 새 5∼7도↓

문채석기자

입력2025.12.08 17:31

낮 최고 4∼11도…수요일 낮부터 평년 기온 웃돌아

화요일인 9일 아침 대부분 지역 기온이 영하로 내려가며 춥겠다.


서울 아침 기온이 2도까지 떨어진 17일 서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 점퍼 모자를 쓴 시민이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

서울 아침 기온이 2도까지 떨어진 17일 서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 점퍼 모자를 쓴 시민이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

9일 아침 최저기온은 -8~2도, 낮 최고기온은 4~11도로 예년 이맘때 수준 추위가 나타나겠다.

남부지방의 경우 아침 기온이 하루 새 5~7도 떨어지겠으니, 급격한 기온 변화에 대비해야 한다.


주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 -2도와 7도, 대전 -4도와 9도, 광주 -1도와 10도, 대구 -1도와 9도, 울산 0도와 10도, 부산 2도와 11도다.


기온은 수요일인 10일 낮부터 평년기온을 웃돌기 시작해 11일까지 그 수준을 유지하다가 12일 다시 평년기온 수준으로 떨어질 전망이다.

북서쪽에서 차고 건조한 공기가 유입되면서 전국적으로 대기가 건조하겠다.


강원산지·동해안과 경북북동산지·동해안, 대구, 부산·울산·창원·김해 등 영남권 일부 등은 건조특보가 내려진 상태로 다른 지역보다 더 건조하겠다.


건조한 가운데 바람이 강해 산불 등 큰불이 나기 쉽겠으니 각별히 조심할 필요가 있다.


9일 미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 또는 '보통' 수준이겠다.


국립환경과학원은 "중서부 지역 대부분은 오전과 밤 대기가 정체하면서 국내에서 발생한 미세먼지가 축적돼 미세먼지 농도가 오르겠으나, 낮 동안 대기 상하층 사이 공기가 원활히 섞이면서 대기질이 대체로 좋겠다"고 설명했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

