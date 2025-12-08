본문 바로가기
청도군, 전국민요경창대회 통해 전통문화 위상 강화…'대상'에 이승수 씨

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.08 17:00

청도군(군수 김하수)은 지난 7일 청소년수련관 다목적홀에서 열린 '제6회 청도 전국민요경창대회'를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.


이번 대회는 청도군이 주최하고 ㈔한국국악협회 경북지회 청도지부(지부장 강유정)가 주관해 열렸으며, 신인부·일반부·단체부 참가자들이 자유곡을 선정해 경연을 펼쳤다.

청도군, 전국민요경창대회 통해 전통문화 위상 강화…'대상'에 이승수 씨
오전 신인부와 일반부, 오후 단체부 경연과 축하공연, 시상식까지 이어지며 전통민요의 매력을 전하는 자리가 됐다.

시상식에서는 대상에 이승수 경창자가 선정됐으며, 신인부·일반부·단체부에서도 각 부문별 최우수상과 준우수상 등이 수여되며 대회가 더욱 풍성해졌다.


행사는 관람객들의 호응 속에 진행되며 전통문화를 함께 즐길 수 있는 뜻깊은 시간이 됐다.


윤은경 청도군 문화예술체육과장은 "전국 각지의 국악인들이 함께한 이번 대회는 청도의 전통문화를 더욱 빛나게 한 자리였다"며 "민요의 울림이 군민과 방문객에게 따뜻한 감동으로 남기를 바란다"고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
