李대통령, 행정구역 통합 "정치적 이해관계서 벗어나야"…균형발전, 국가 생존전략 (종합)

李대통령, 지방시대위 보고회 참석

"5극3특 성장동력 찾아야"

"수도권과 거리에 따라 인센티브 등 여러 방식 동원 필요"

"복수 시·도청 소재지도 연구해봐야"

이재명 대통령이 8일 용산 대통령실 청사에서 열린 지방시대위원회 보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 8일 "앞으로 대한민국이 5극 3특을 중심으로 다극 체제를 만들어감으로써 성장의 동력을 새롭게 확보해야 할 시점"이라고 강조했다. '5극 3특'은 수도권을 포함해 동남권·대경권·중부권·호남권 등 5대 초광역권과 제주·강원·전북 등 3대 특별자치도로 나눠 특성에 맞는 맞춤형 성장을 추진하는 전략이다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 '지방시대위원회 보고회' 모두발언에서 "분권과 균형발전, 자치의 강화는 이제 대한민국의 지속적 성장을 위해서 피할 수 없는 국가적 생존전략이 됐다"며 이같이 밝혔다. 이번 행사는 이 대통령이 평소 강조해 온 지방 균형성장을 달성하기 위해 국토 공간 전환 추진전략 및 자치분권 기반 강화 추진방안을 직접 보고받는 자리다.

이 대통령은 "대한민국은 그동안 수도권 중심의 일극 체제를 통해서 성장전략을 추진해왔고 상당한 성과를 냈던 건 역사적 사실"이라면서도 "최근 수도권 집중이 지나치게 강화되면서 오히려 이제는 성장의 잠재력을 훼손하는 상황에 이르렀다"고 지적했다. 그러면서 "앞으로 준비된 정책을 잘 집행해서 대한민국이 새롭게 지속적으로 성장하는 길을 열어갔으면 한다"고 말했다.

김경수 지방시대위원장은 한미 관세협상 타결 이후 국내 대기업이 약속한 1400조 원 규모의 투자가 5극 3특 균형 성장의 마중물이 될 것이라고 기대감을 나타냈다. 김 위원장은 "5극 3특 추진의 핵심과제는 지역의 경제를 어떻게 살릴 것이냐에 달려있다"며 "지역 경제를 살리기 위해 권역별로 대기업 투자를 통해 전략 산업과 성장 엔진을 육성하는 것"이라고 설명했다.

이를 위해 지역에 투자하는 기업에 대한 정부의 지원이 필요하다고 강조했다. 김 위원장은 "기업은 설득이 아니라 조건에 따라 움직인다"며 "기업은 비수도권에 투자하고, 정부는 그 기업에 파격적인 지원을 아끼지 않는 균형성장 빅딜이 필요하다"고 말했다. 이어 "성장 엔진을 육성하기 위한 인재 양성, 연구개발(R&D) 규제완화, 재정·세제 지원, 펀드 지원 등 5종 패키지를 통해 지방에 기업이 투자할 수밖에 없는 조건을 만들겠다"고 약속했다.

이어진 토론에서는 수도권과 거리에 따라 가중해 인센티브를 주는 등 여러 방식을 동원해야 한다고 재차 강조했다. 이 대통령은 "땅덩이가 큰 나라와 비교하면 사실 고속철로 1~2시간 거리는 먼 거리도 아닌데 우리는 상대적으로 수도권 이외 지역은 멀리 느껴진다"며 "영남, 호남, 충청 등에 새로운 기회를 만들어야 한다"고 말했다.

이어 "정부에서 똑같은 조건에서 재정을 배분할 때 수도권과의 거래에 따라 가중해 인센티브를 주는 방식을 동원하고, 이를 더욱 체계적으로 만들어야 한다"며 "국가 정책을 결정할 때도 수도권에서 거리가 멀수록 좀 더 가중치를 두는 것도 강력하게 추진해 나가겠다"고 했다.

정치적 이해관계가 행정구역 통합에 장애가 되는 경우가 있다는 지적이 나오기도 했다. 이 대통령은 "통합의 필요성은 엄청 큰데, 말은 그럴듯하지만 실제로는 안 되는 경우가 많다"며 "수도권 흡입력이 강해서 그렇다. 지방시대위원회 역할이 중요하다"고 강조했다.

특이 이 대통령은 주민 간의 이견으로 행정구역 통합이 진전을 이루지 못하는 것과 관련해 "행정 통합이든, 연합이든 꼭 마지막에 정치적 이해관계가 발목을 잡는 경우가 많다"며 "저도 정치하는 사람이기는 하지만 (정치에서) 약간 벗어나 줘야 한다"고 지적했다.

행정구역 통합과정에서 시·도청 소재지 문제를 두고 벌어지는 갈등과 관련해서는 "청사를 두 군데 복수로 둘 수도 있지 않은지 연구를 한 번 해보라"면서 "소재지를 반드시 한 개 지역 주소에 둬야한다는 것도 도그마다. 양쪽에 걸쳐 있을 수도 있지 않으냐"고 제안하기도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>