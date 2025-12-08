본문 바로가기
[포토] 대화하는 나경원-곽규택

김현민기자

입력2025.12.08 15:52

[포토] 대화하는 나경원-곽규택
8일 국회에서 열린 법제사법위원회 법안심사제1소위원회에서 국민의힘 나경원, 곽균택, 김재섭 의원이 대화하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

