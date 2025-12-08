[포토] '기업 성장촉진을 위해'

김기문 중소기업중앙회 회장이 8일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '중소기업 정책 심포지엄'에 참석, 인사말을 하고 있다. 이날 심포지엄은 산업계·학계·연구계가 한자리에 모여 ‘기업 성장 촉진을 위한 중소기업 정책 방향’을 논의하기 위해 마련됐다.







