본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]CJ온스타일, '무라카미 다카시' 풋웨어 단독 론칭

박재현기자

입력2025.12.08 09:33

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난 4월 '오하나 하타케' 국내 최초 선봬
2차 물량 최초 공수…셀럽 MC 릴레이 라이브 진행
"글로벌 IP 포트폴리오 강화"

CJ온스타일이 글로벌 현대미술 아티스트 무라카미 다카시(Takashi Murakami)의 풋웨어 브랜드 '오하나 하타케(Ohana Hatake)'를 국내 단독으로 선보인다고 8일 밝혔다.


무라카미 다카시는 패션·음악·예술 전반에서 다양한 브랜드와 협업해온 세계적인 아티스트다. 특히 MZ 세대를 중심으로 강력한 팬덤을 보유하고 있다. 그의 풋웨어 브랜드 '오하나 하타케'는 대표 작품 '스마일 플라워' 모티브를 활용한 디자인과 편안한 착화감으로 인기를 끌고 있다.

무라카미 다카시의 풋웨어 브랜드 '오하나 하타케'. CJ온스타일 제공

무라카미 다카시의 풋웨어 브랜드 '오하나 하타케'. CJ온스타일 제공

AD
원본보기 아이콘

CJ온스타일은 지난 4월 연중 최대 쇼핑 축제 '컴온스타일'을 통해 '오하나 하타케'를 국내 최초로 선보였다. 당시 준비 물량은 빠르게 완판됐고, 모바일 라이브 방송은 40만 페이지뷰를 기록하며 월간 패션 카테고리 라이브 시청 1위에 올랐다.

이러한 열기에 힘입어 CJ온스타일은 '오하나 하타케' 2차 물량을 최초로 공수했다. 향후 방송인 김호영, 배우 기은세, 방송인 이나연 등 셀럽 MC들이 참여하는 릴레이 라이브를 진행한다.


CJ온스타일 관계자는 "고객 취향이 세분화되며 영향력 있는 IP 기반 상품의 가치는 더욱 커지고 있다"며 "CJ온스타일은 스포츠, K-콘텐츠, 글로벌 캐릭터 협업을 넘나들며 IP 커머스를 빠르게 확장하고 있으며 그 연장선에서 이번 무라카미 다카시와의 협업은 글로벌 IP 포트폴리오 강화의 중요한 이정표"라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 기자 고발 "봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사이모' 나왔다는 의대는 유령의대"…의사단체 직격에 '주사이모' 돌연

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

"민주주의 붕괴" "부자들에 과세를"…찰스 3세 썼던 왕관에 음식물 테러

82세 포르셰 회장, '20세 연하' 철강 명문가 여친과 네 번째 결혼

브라질도 털렸다…무장 남성 2명, 마티스 작품 8점 훔쳐 도망

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

업비트, 피해자산 26억 동결…"회사 자산으로 전액 보전 완료"

새로운 이슈 보기