[오늘의신상]CJ온스타일, '무라카미 다카시' 풋웨어 단독 론칭

지난 4월 '오하나 하타케' 국내 최초 선봬

2차 물량 최초 공수…셀럽 MC 릴레이 라이브 진행

"글로벌 IP 포트폴리오 강화"

CJ온스타일이 글로벌 현대미술 아티스트 무라카미 다카시(Takashi Murakami)의 풋웨어 브랜드 '오하나 하타케(Ohana Hatake)'를 국내 단독으로 선보인다고 8일 밝혔다.

무라카미 다카시는 패션·음악·예술 전반에서 다양한 브랜드와 협업해온 세계적인 아티스트다. 특히 MZ 세대를 중심으로 강력한 팬덤을 보유하고 있다. 그의 풋웨어 브랜드 '오하나 하타케'는 대표 작품 '스마일 플라워' 모티브를 활용한 디자인과 편안한 착화감으로 인기를 끌고 있다.

무라카미 다카시의 풋웨어 브랜드 '오하나 하타케'. CJ온스타일 제공 AD 원본보기 아이콘

CJ온스타일은 지난 4월 연중 최대 쇼핑 축제 '컴온스타일'을 통해 '오하나 하타케'를 국내 최초로 선보였다. 당시 준비 물량은 빠르게 완판됐고, 모바일 라이브 방송은 40만 페이지뷰를 기록하며 월간 패션 카테고리 라이브 시청 1위에 올랐다.

이러한 열기에 힘입어 CJ온스타일은 '오하나 하타케' 2차 물량을 최초로 공수했다. 향후 방송인 김호영, 배우 기은세, 방송인 이나연 등 셀럽 MC들이 참여하는 릴레이 라이브를 진행한다.

CJ온스타일 관계자는 "고객 취향이 세분화되며 영향력 있는 IP 기반 상품의 가치는 더욱 커지고 있다"며 "CJ온스타일은 스포츠, K-콘텐츠, 글로벌 캐릭터 협업을 넘나들며 IP 커머스를 빠르게 확장하고 있으며 그 연장선에서 이번 무라카미 다카시와의 협업은 글로벌 IP 포트폴리오 강화의 중요한 이정표"라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>