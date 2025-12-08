[오늘의신상]'무통 카데 마조리 콜라 에디션'…"페이퍼 아트와 와인의 결합"

프랑스 내 프리미엄 와인 판매량 1위 브랜드 '무통 카데'

제이와인컴퍼니는 프랑스 대표 와인 브랜드 '무통 카데'의 새로운 프로젝트 '무통 카데 루즈 마조리 콜라 에디션(Mouton Cadet Rouge Marjorie Colas Edition)'을 출시한다고 8일 밝혔다.

마조리 콜라는 프랑스 파리를 기반으로 활동하는 페이퍼 아티스트이자 세트 디자이너로, 종이를 자르고 접고 겹치는 섬세한 작업을 통해 빛과 그림자를 활용한 조형미를 표현한다. 그의 작품들은 식물·여행 등 시적 감성을 주제로 하며 종이에 금박이나 금속, 천 등을 결합해 재료의 한계를 넘어선 우아함을 창조하는 것이 특징이다. 이번 에디션에는 포도나무의 사계절을 은유적으로 담아내며 다채로운 질감과 색의 조화로 무통 카데의 우아한 미감을 반영했다.

이번 무통 카데 루즈 마조리 콜라 에디션은 풍부한 아로마와 농밀한 복합미, 부드러운 타닌까지 클래식한 보르도 와인 스타일로 만들어졌다. 와인은 짙은 보랏빛을 띠며 잘 익은 검붉은 과일향에 샤프란과 로즈마리의 은은한 허브와 스파이스 노트가 더해져 복합미를 높였다. 입안에서는 라즈베리와 블루베리의 풍부한 과실 풍미가 둥글고 부드러운 타닌으로 이어지며, 긴 여운으로 마무리된다.

한편, 무똥 까데 루즈 마조리 콜라 에디션은 이마트, 홈플러스, 롯데마트를 비롯한 전국 대형마트와 GS25를 포함한 편의점, 홈플러스 익스프레스와 GS슈퍼 등 슈퍼에서 이달 중순부터 판매된다.





