웅진씽크빅, '미래내일 일경험 사업' 참여자 모집

최호경기자

입력2025.12.08 08:36

AI 마케팅 직무 체험 기회 제공

웅진씽크빅이 청년들에게 인공지능(AI) 마케팅 직무 경험을 제공하는 '2025년 미래내일 일경험사업' 참여자를 모집한다고 8일 밝혔다.


'미래내일 일경험사업'은 고용노동부와 대한상공회의소가 주관하는 직무 체험 프로그램으로 청년의 진로 탐색과 취업 역량 강화를 지원한다. 웅진씽크빅은 2023년부터 매년 운영기관으로 참여해 개발, 기획 등 다양한 직무 기반 과정을 운영하며 누적 1320명의 청년에게 직무 체험 기회를 제공해왔다.

웅진씽크빅 '프로젝트 부트캠프 AI 마케팅' 안내 이미지. 웅진씽크빅

올해 마지막 과정으로 운영되는 이번 프로그램은 '프로젝트 부트캠프 AI 마케팅'으로, 생성형 AI 기반 마케팅 전략 수립, 콘텐츠 제작, 데이터 분석 등 실무 중심의 학습으로 구성됐다. 참가자들은 현직 실무자의 체계적인 멘토링을 받으며 다양한 기업과 연계한 실제 프로젝트를 수행하게 된다. 교육은 온·오프라인을 병행해 전국 어디서든 참여할 수 있다.


모집 기간은 오는 18일까지다. 서류 심사와 비대면 면접을 거쳐 20일 최종 합격자를 발표한다. 프로그램은 이달부터 7주간 무료로 진행된다. 최종 성과발표에서 선정된 우수 수료생과 팀에게는 상품이 제공될 예정이다.


웅진씽크빅 관계자는 "이번 AI 마케팅 부트캠프는 청년들이 AI 기술을 실무 과제에 직접 적용해 볼 수 있는 프로그램"이라며 "비전공자도 참여할 수 있는 만큼 청년들이 새로운 커리어를 모색하는 기회가 되길 바란다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
