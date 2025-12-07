대통령실 "한미 안보 실무협의, 가시적인 성과 내년 전반기는 돼야"

대통령실, 7일 성과 보고 기자간담회

"우라늄·핵추진잠수함·국방 TF 만들어"

대통령실은 7일 한미 안보협상 후속조치에 관해 "미국과의 실무 협의는 이번 달부터 실무적으로 진행되고 있고, 가시적인 성과는 내년 전반기가 돼야 할 것"이라고 밝혔다.

김현종 국가안보실 1차장은 이날 용산 대통령실에서 열린 '이재명 정부 6개월 성과 보고 기자간담회'에서 이같이 말했다.

김 차장은 "국가안보실이 주관이 돼서 분야별로 TF를 구성해 추진하고 있다"며 "농축우라늄 관련 협의 TF, 핵추진잠수함 관련 TF, 국방 예산 증액을 포함한 국방 예산 분야에 대한 협의 TF를 만들었다"고 설명했다.

남북 관계와 한반도 평화 프로세스에 대해서는 위성락 안보실장이 "지난 6개월간 큰 진전은 없었다"며 "(북한의) 별 호응이 없었다"고 언급했다.

다만 위 실장은 "그간 우리가 한 일은 배후적 여건 조성에 성과를 낸 것"이라며 "한미 관계를 결정적으로 안정화했고, 한일 관계도 아주 전향적으로 만들었고, 최악의 상태였던 한중 관계도 복원으로 들어왔다"고 언급했다.

그러면서 "이 여건으로 한 번 더 투사해 보자는 생각이 있다"며 "북한 호응이 관건이지만 우리가 주변국과 만들어놓은 국제적 관계가 발전해서 그렇게 해보려고 한다"고 부연했다.

오현주 국가안보실 3차장은 최근 쿠팡에서 발생한 보안사고에 대해 "국민에게 송구하고 답답한 마음"이라며 사죄했다. 오 차장은 "(정보보호 대책에) 미흡한 부분이 있는지 다시 검토하고 있다"면서 "연내에 더 강화할 부분을 관계부처와 함께 구상하는 중"이라고 설명했다.

또 오 차장은 "기업 투자가 부족했고, 정부 차원의 충분한 지원과 투자가 부족했다는 생각에 기업 투자를 유도하기 위한 방안을 중심으로 10월 말에 정보보호 종합대책을 마련했다"며 "현재로서는 그 법령이 조기 정비되고, 내년부터 본격적인 정책을 시행하는 것으로 준비하고 있어 지금보다 좀 더 나아질 것"이라고 전망했다.





