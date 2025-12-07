본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

이성권 "국힘 당원 투표 높이기는 '정치적 자해행위'…민주당 1인1표도 결국 무산"

나주석기자

입력2025.12.07 10:06

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당원투표 50→70% 상향 비판
"충분한 숙의 없는 졸속 결정"
민주당 1인1표제 무산도 언급

이성권 국민의힘 의원은 7일 지방선거 경선 당원 투표 비율을 기존 50%에서 70%로 상향하려는 당내 움직임을 두고서 '정치적 자해행위'라고 비판했다. 당이 과거와 단절하고 합리적인 정당으로 서야 한다고 강조했다.


이 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정청래 더불어민주당 대표가 추진한 1인1표제가 무산된 것과 관련해 "대표 연임을 위한 것이란 정 대표 사감이 또렷이 보였고, 충분한 숙의 부족과 강경 당원의 입김 강화 우려도 부결 원인으로 꼽힌다"고 지적했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이어 국민의힘에서 지방선거 당내 경선 당원 비중을 높이려는 움직임에 대해 우려했다. 이 의원은 "국민 앞에 우리가 당원 투표 비율을 높이는 결정을 하는 것은 민심에 역행하는 '정치적 자해행위'나 다름없다"며 "우리도 이 결정을 내리는 과정에 충분한 숙의 과정이 부족했고, 강성 지지층의 입김 강화를 우려하는 목소리가 컸다"고 지적했다.


앞서 국민의힘은 2026년 6월 지방선거를 앞두고 당원 투표 비중을 대폭 상향하는 경선 룰 개정을 추진하고 있다. 국민의힘 '지방선거총괄기획단'(단장 나경원)은 지난달 21일 전체회의를 통해 이 같은 변경안을 확정하고 최고위원회의에 건의하기로 결정했다. 개정안은 현행 당원 선거인단 투표 50% + 일반 국민 여론조사 50%를 당원 선거인단 투표 70% + 일반 국민 여론조사 30%로 바꾸는 내용이 담겨 있다.


이 의원은 "지금 국민의힘은 잘못된 과거와 단절하고 수권정당, 대안정당으로의 당 혁신을 준비하고 있다"며 "잘못된 결정을 우리 스스로 바로잡아 국민의힘이 상식적이고 합리적인 판단을 하는 정당으로 국민 앞에 설 수 있도록 하자"고 말했다.

아울러 그는 "국민은 선거 때마다 지나치게 한쪽으로 치우친 정당은 외면하고, 외연 확장을 통해 더 많은 민의를 반영하려는 정당에 힘 실어 왔다"며 "그래서 정당은 늘 민심을 더 잘 반영할 수 있는 당 운영과 공천룰을 고민하고 만들어왔다"고 소개했다.


앞서 이 의원은 지난 3일 초·재선 의원 25명과 함께 앞서 비상계엄 1주기와 관련해 사과했다. 이들은 "12·3 비상계엄은 자유민주주의를 짓밟은 반헌법적 행동"이라며 "윤석열 전 대통령을 비롯해 비상계엄을 주도한 세력과 정치적으로 단절하겠다"고 밝혔다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼랑 끝 美 Z세대 '생존 전략' "저라고 싸고 질낮은 냉동으로 때우고 싶겠나"…벼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

유럽도 '오물풍선' 논란…나토 위협하는 벨라루스 풍선

"AI로 만든 영상이냐"…중국서 톱스타급 환대 받은 '지지율 18%' 마크롱

"항생제도 안 통한다"…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균

이재용 회장 장남의 좌우명, 뭔가 봤더니…

"내년 국내 車생산 3년만에 반등…16종 신차 출시 내수·수출 증가"

"장보기가 겁난다"…美 Z세대가 '냉동식품'으로 눈 돌리는 이유

새로운 이슈 보기