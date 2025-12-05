"커플 문신 아니야?" BTS 정국·에스파 윈터 열애설…양측 소속사는 '침묵'

동일 위치에 비슷한 모양 문신 열애설 불거져

그룹 방탄소년단(BTS) 정국(28)과 그룹 에스파 윈터(24)의 열애설이 불거졌다. 다만 양측 소속사는 공식 입장을 밝히지 않았다.

그룹 방탄소년단(BTS) 정국(왼쪽)과 그룹 에스파의 윈터(24). 빅히트뮤직, 에스파 공식 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

5일 가요계에 따르면 최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 정국과 윈터가 팔에 새긴 문신 문양이 동일하다며 '커플 문신'이라는 주장이 제기됐다.

두 사람의 팔에는 강아지 세 마리가 일렬로 그려진 문신이 있는데, 이를 두고 두 사람이 연인 사이가 아니냐는 추측이 나왔다.

또 두 사람이 무대에서 착용하는 인이어 이어폰의 디자인이 유사하다는 점, 인스타그램 아이디도 '아임윈터'(imwinter)와 '아임정국'(imjungkook·현재 변경)으로 비슷하다는 점 등도 그 근거로 제시됐다.

방탄소년단과 에스파 모두 전세계적으로 사랑을 받고 있는 K팝 아이돌인 만큼 이들의 열애설은 이목을 끌고 있다.

정국의 소속사인 빅히트뮤직과 윈터의 SM엔터테인먼트는 이날 오후까지 열애설과 관련해 공식적인 언급을 내놓지 않았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



