네이버클라우드, 네이버윅스 등 공공업무 혁신 AI 서비스 소개

노경조기자

입력2025.12.05 16:16

"정부 부처 AI 전환 가속화"

네이버클라우드는 5일 충북 청주 OSCO에서 열린 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'에서 효율적인 공공 업무와 행정을 위한 다양한 인공지능(AI) 서비스를 소개했다고 밝혔다.


네이버클라우드가 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'에서 '클로바 케어콜'을 소개하고 있다. 네이버클라우드 제공

네이버클라우드가 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'에서 '클로바 케어콜'을 소개하고 있다. 네이버클라우드 제공

범정부 지능형 업무관리 플랫폼으로 시범 운영 중인 '네이버웍스'를 포함해 AI 안부 전화 서비스 '클로바 케어콜', 공공망에서 안전하게 AI를 개발·운영할 수 있는 '클로바 스튜디오 포 거브' 등이다.

특히 네이버윅스는 회의록 자동 요약, 미열람 메시지 요약, 기관별 맞춤 AI 어시스턴트 생성 등 공공 행정에 특화된 기능을 제공하며 큰 관심을 모았다. 전국 150여개 지방자치단체에 도입된 클로바 케어콜은 단순 반복 민원 업무를 대신 처리해줘 생산성 향상 측면에서 높은 호응을 얻었다. 클로바 스튜디오 포 거브는 공공기관 행정망 내 AI 어시스턴트를 구축할 수 있는 서비스로 주목받았다.


행정안전부가 주최한 이번 박람회에는 160여개 기관·기업이 참여해 공공 분야의 AI 전환 전략과 AI 활용 사례를 공유한다. 오는 5일까지 열린다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
