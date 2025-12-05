인도, 러시아 핵잠수함 임대 합의…3조원에 10년간 임대

10년 간 인도 해군 배치 예정

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 인도를 국빈 방문한 가운데 인도가 러시아로부터 원자력 추진 잠수함(SSN)을 약 3조원에 임대해 오는 2028년 인도받기로 했다.

4일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리의 이미지가 담긴 광고판 옆을 한 남성이 자전거를 타고 지나가고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

5일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 인도는 러시아제 핵추진 잠수함 임대를 위해 약 20억 달러(약2조9400억원)를 지급할 예정이라고 소식통들이 전했다.

양국은 당초 2019년 3월 임대 계약을 했지만, 임대료 규모를 놓고 협상이 교착 상태에 빠졌다가 이번에 합의한 것으로 알려졌다.

이 계약을 위해 인도 관리들은 지난달 러시아 조선소를 방문했다.

2028년 잠수함을 인도하기로 했지만 프로젝트의 복잡성 때문에 인도 시기가 더 늦어질 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

임대되는 잠수함은 10년간 인도 해군에 배치돼 인도의 자체 건조 잠수함을 위한 승조원 훈련과 작전 개선 등에 사용되며 임대 조건상 전장에 직접 투입되지는 않는다.

앞서 2012년 인도는 러시아제 아쿨라급 핵잠수함 네르파를 임대, ING 차크라로 이름을 바꿔 운용하다가 2021년 러시아에 반환했다.

이와 관련해 이번주 디네시 K.트리파티 인도 해군참모총장은 핵추진 잠수함이 조만간 배치될 것이라고 언급했지만 자세한 내용은 언급하지 않았다.

또 인도가 자체 건조 중인 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재 전략핵잠수함(SSBN) 아리한트급 3번 함의 내년 실전 배치를 예상한다고 했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>