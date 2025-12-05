본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

과방위, 17일 쿠팡 청문회 16일 방미통위원장 인사청문회 개최

문제원기자

입력2025.12.05 14:30

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)가 대규모 개인정보 유출 사태가 발생한 쿠팡에 대해 청문회를 실시한다.


5일 정치권에 따르면 과방위 여야 간사는 오는 17일 쿠팡 청문회를 열기로 합의했다.

박대준 쿠팡 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 출석해 고개 숙여 인사를 하고 있다. 연합뉴스

박대준 쿠팡 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 출석해 고개 숙여 인사를 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 최민희 과방위원장은 지난 2일 쿠팡 현안질의에서 박대준 쿠팡 대표의 불성실한 답변 태도를 강하게 질타하며 청문회 개최 가능성을 언급했다.


최 위원장은 "박 대표가 경찰 조사를 핑계로 답변을 회피하고 있다"며 "여야 합의로 청문회 날짜를 잡겠다. 박 대표는 물론 실질 소유자 김범석씨도 증인으로 채택하겠다"고 했다.


과방위 여야 간사는 방송미디어통신위원회 초대 위원장으로 지명된 김종철 후보자에 대한 청문회도 오는 16일 열기로 합의했다.

과방위는 오는 9일 전체회의를 열고 쿠팡 청문회와 김 후보자 인사청문 계획서를 채택할 계획이다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

2시간 동안 영안실서 살아있었는데…구급대 오판에 사망한 여성

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

기습 폭설 '하얗게 질린' 서울…출근길도 발동동

쿠팡 사태 일주일 '대항마' 없다…정치권이 키운 ‘로켓공룡’

새로운 이슈 보기