미래정치경제아카데미 16기 원우회, 소외계층 위한 나눔 실천

대전사회복지공동모금회에 성금 500만원·세탁 세제 26박스 기탁

왼쪽부터 김덕건 미래정치경제아카데미 16기 원우회장, 이장우 대전시장, 유재욱 대전사회복지공동모금회 회장(사진=대전시 제공) AD 원본보기 아이콘

대전시와 대전사회복지공동모금회(회장 유재욱)가 5일 미래정치경제아카데미 16기 원우회(회장 김덕건)로부터 취약계층을 위한 기탁물품을 전달 받았다.

이번에 기탁된 물품은 성금 500만 원과 세탁 세제 26박스(약 130만 원 상당)로 향후 독거노인과 저소득 가구에 지원될 예정이다.

김덕건 회장은 "이번 기탁은 미래정치경제아카데미 16기 원우들이 자선바자회를 열어 그 수익금 일부를 기탁하게 됐다"면서 "추운 겨울을 힘들게 나고 있는 소외계층을 위해 조금이나마 도움이 됐으면 하는 마음에 준비했다"고 밝혔다.

이장우 대전시장은 "미래정치경제아카데미 수료생들의 따뜻한 실천에 감사하다"며 "정성 어린 기탁물품을 각 세대에게 전달하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>