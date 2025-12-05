◇ 중앙일보
[편집콘텐트국] ▲ 편집국장대리 최현철 ▲ 정치외교국제부장 최민우 ▲ 경제산업부국장 이상재 ▲ 사회부국장 겸 시민사회환경연구소장 정효식 ▲ 문화스포츠부국장 겸 문화부장 이지영 ▲ AI스튜디오부국장 김한별 ▲ 편집부국장 이진수 ▲ 콘텐트1부국장 이경희 ▲ 콘텐트2부국장 겸 기획2부장 박진석 ▲ 콘텐트3부국장 겸 기업연구부장 박수련 ▲ 국제부장 이영희 ▲ 경제산업기획부국장 손해용 ▲ 경제부장 조현숙 ▲ 산업부장 이소아 ▲ 사회부장 문병주 ▲ 스포츠부장 성호준 ▲ 그래픽부장 김경진 ▲ 모바일편집부장 겸 에코팀장 홍주희 ▲ 플러스편집부장 배노필 ▲ 지면편집1부장 노승옥 ▲ 지면편집2부장 임윤규 ▲ 라이프플러스부장 박형수 ▲ 이슈플러스부장 김효은 ▲ 콘텐트개발부장 이지상 ▲ 머니랩부장 김경진 ▲ 사진부 선임기자 변선구 ▲ 스포츠부 선임기자 장혜수
[논설실] ▲ 논설위원 박소영 ▲ 논설위원 조민근
◇ 중앙일보M&P
▲ 디자인담당 장동환
