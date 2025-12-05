본문 바로가기
한일시멘트 영월공장, KEEP 30 우수기업 인증

이서희기자

입력2025.12.05 14:24

숏뉴스
에너지원단위 개선율 6.72% 달성

한일시멘트가 지난해 단양공장에 이어 올해는 영월공장이 '에너지 효율목표 제도(KEEP 30)' 우수기업 인증을 받았다고 5일 밝혔다.

한일시멘트 오해근 전무(우측)와 기후에너지환경부 양광석 에너지안전효율과장이 에너지 효율목표 제도(KEEP 30) 우수기업 인증 수여식에서 기념촬영하고 있다. 한일시멘트

KEEP 30은 에너지 다소비 기업이 정부와 자발적으로 협약을 체결해 2023년부터 2027년까지 연평균 에너지원단위를 1% 이상 개선하기로 한 30개 기업을 뜻한다. 에너지원단위란 에너지 사용량을 제품 생산량으로 나눈 값이다.


한일시멘트 영월공장은 지난해 에너지원단위 개선율 6.72%를 달성했다. 같은 양의 제품을 생산할 때 에너지를 6.72% 적게 썼다는 의미다. 한일시멘트는 개선율 목표 1%를 크게 뛰어넘어 'S등급' 평가를 받았다.

영월공장은 지난해 약 1050억원을 투자해 시멘트 생산과정에서 발생된 폐열로 전기를 생산하는 에코 발전 설비를 완공했다. 이를 통해 공장 전기 사용량의 약 30%를 자체 생산할 수 있게 됐다. 같은해 1980억원을 투자해 시멘트 원료 예열 설비를 개조하기도 했다. 이후 화석연료 사용량은 줄이고 폐합성수지 등 순환자원 연료 사용량을 늘리면서 에너지 사용 효율이 개선됐다.


한일시멘트 관계자는 "건설경기 침체로 시멘트 출하량이 급격히 감소한 상황 속에서도 친환경 설비 투자를 지속하고 있다"며 "앞으로도 에너지 효율 개선과 탄소 배출 저감을 위한 노력을 멈추지 않을 계획"이라고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

