삼척시 노사민정, ‘삼척형 교육훈련시스템 구축’ 실천 협약 체결·공동선언

삼척 노사민정, 교육훈련시스템 구축 '맞손'

강원도 삼척시는 2025년 지역 노사민정 활성화 사업을 공유하고, 삼척형 일자리 창출을 목표로 추진 중인 교육훈련시스템 구축 방안을 모색하기 위해 5일 쏠비치 삼척에서 2025년 노사민정협의회 회의를 개최했다.

삼척시가 5일 쏠비치 삼척에서 2025년 노사민정협의회 회의를 개최하고 있다. 삼척시 제공

이번 회의는 노동자 대표, 사용자 대표, 시민 대표, 삼척시, 삼척시의회, 고용노동부 등 관련 기관 관계자들이 참석하여 2025년 추진사업을 되돌아보고 삼척형 교육훈련시스템 구축과 관련한 노사민정 실천협약서 체결과 공동선언문 채택을 주요 안건으로 처리하였다.

회의에 이어 체결한 노사민정 실천협약서에는 초고령사회 진입 및 인구소멸 위기 등 급변하는 산업환경에 직면한 현실에서 지역 산업 특성에 부합한 맞춤형 직업교육에 최적화된 교육훈련시스템 체계를 구축하고자 하는 각계 각층의 실천 의지를 담았고,

뒤이어 개최된 공동선언대회에서는 지역 인재의 역량을 강화하고 상생과 협력의 정신으로 지역사회의 밝은 미래와 양질의 일자리 창출한다는 동일한 목표를 향해 노사민정 모두가 한마음으로 노력한다는 내용의 공동선언문을 만장일치로 채택하였다.

시 관계자는 "상생과 협력의 정신으로 지역사회의 밝은 미래와 양질의 일자리 창출을 위해 노사민정협의회가 주도적인 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자



