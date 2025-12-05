"노년의 배움은 계속된다"…여가프로그램 성과공유회 열려

183개 경로당·복지시설서 운영

한국여가문화교육협회는 최근 완도 생활문화센터에서 '제4회 완도군 경로당 여가프로그램 성과공유회'를 열었다고 5일 밝혔다.

이번 성과공유회는 완도군 12개 읍·면에서 75세부터 90세까지 400여 명의 어르신이 참석했으며, 일부는 새벽 첫 배를 타고 행사장을 찾는 등 적극적인 참여를 보였다.

협회는 19명의 전문 강사와 함께 완도군 도서·섬 지역 183개 경로당 및 복지시설에서 여가 프로그램을 운영하고 있으며, 연간 약 2,000명의 어르신이 참여하고 있다.

완도군은 노년기 삶의 질 향상을 위해 2022년부터 이 사업을 협회에 위탁해 추진 중이다.

프로그램은 그림그리기, 한글교실, 신체활동, 뮤직테라피, 치매예방 교육 등 실생활 중심으로 구성돼 있으며, 문화·여가 접근성이 낮은 섬 지역 어르신들에게 배움·소통·정서 안정의 기회가 되고 있다는 평가다.

협회는 "어르신들의 꾸준한 참여가 마을 행사 참여와 재능기부 등 지역사회 변화로 이어지고 있다"며 "앞으로도 군과 협력해 프로그램의 질을 높이고 지역 연계를 강화하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



