경복대, 경기교육청 유치원 방과후 인력풀 참여한다

이영규기자

입력2025.12.05 10:39

경복대학교가 최근 경기도교육청과 유치원 방과 후 과정 인력풀 구축을 위한 업무협약을 맺었다.


이번 협약에 따라 도내 유치원은 교육청 홈페이지에 구축되는 인력풀을 통해 별도의 채용 공고 없이 경복대 유아교육학과 재학생 및 졸업생을 방과후 과정 인력으로 신속하게 채용할 수 있게 된다.

전지용 경복대학교 총장(오른쪽)이 최근 임태희 경기도교육감과 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

전지용 경복대학교 총장(오른쪽)이 최근 임태희 경기도교육감과 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

이번 협약을 통해 유아교육학과 학생들은 전공을 직접 활용할 수 있는 안정적인 취업 기회를 확보하게 됐다. 특히 경기교육청 인력풀 시스템을 통한 공식 채용 경로가 마련돼 신뢰도 높은 일자리 연결이 가능해졌다. 또한 시간제·기간제 근무를 거쳐 정규직 및 담임교사로 나아가는 단계적 경력 경로도 확보했다.


전지용 경복대 총장은 "이번 협약은 경기도교육청과의 협력 성과를 기반으로, 지역사회 유아교육의 질을 높이는 동시에 예비교원의 일자리와 경력 개발을 체계적으로 지원하는 거점이 될 것"이라고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
