에이스침대, 신혼부부 위한 모듈형 침대 '노벨라' 출시

에이스침대가 신혼부부를 위한 호텔형 디자인의 모듈형 프레임 '노벨라(NOVELLA)'를 출시한다고 5일 밝혔다.

'노벨라'는 베이지 톤의 패브릭 헤드보드 쿠션과 고급스러운 월넛 컬러의 템바보드가 조화를 이루며 모던하면서도 따뜻한 분위기를 연출한다. 중앙 패브릭 쿠션을 중심으로 균형 있게 펼쳐진 템바보드 라인이 침실 전체에 세련된 안정감을 주고 규칙적인 패턴이 만들어내는 입체감은 럭셔리 호텔을 연상시킨다는 설명이다.

프레임과 사이드판넬을 조합해 두 개의 슈퍼싱글(SS) 프레임을 트윈 구성으로도 사용할 수 있다. 안정적인 지지력을 자랑하는 에이스침대의 '투 매트리스(Two Mattress)' 시스템도 적용됐다. 파운데이션이 상단 매트리스에 가해지는 충격을 흡수해 신체를 편안하게 지지하고 하중이 균일하게 분산돼 매트리스 변형을 방지한다.

에이스침대 관계자는 "노벨라는 호텔 감성의 세련된 디자인은 물론, 다양한 라이프스타일을 고려한 유연한 공간 활용도를 모두 갖춘 침대"라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



