본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

에이스침대, 신혼부부 위한 모듈형 침대 '노벨라' 출시

이성민기자

입력2025.12.05 09:55

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모던하고 안락한 무드 연출

에이스침대가 신혼부부를 위한 호텔형 디자인의 모듈형 프레임 '노벨라(NOVELLA)'를 출시한다고 5일 밝혔다.


'노벨라'는 베이지 톤의 패브릭 헤드보드 쿠션과 고급스러운 월넛 컬러의 템바보드가 조화를 이루며 모던하면서도 따뜻한 분위기를 연출한다. 중앙 패브릭 쿠션을 중심으로 균형 있게 펼쳐진 템바보드 라인이 침실 전체에 세련된 안정감을 주고 규칙적인 패턴이 만들어내는 입체감은 럭셔리 호텔을 연상시킨다는 설명이다.

에이스침대 노벨라. 에이스침대

에이스침대 노벨라. 에이스침대

AD
원본보기 아이콘

프레임과 사이드판넬을 조합해 두 개의 슈퍼싱글(SS) 프레임을 트윈 구성으로도 사용할 수 있다. 안정적인 지지력을 자랑하는 에이스침대의 '투 매트리스(Two Mattress)' 시스템도 적용됐다. 파운데이션이 상단 매트리스에 가해지는 충격을 흡수해 신체를 편안하게 지지하고 하중이 균일하게 분산돼 매트리스 변형을 방지한다.


에이스침대 관계자는 "노벨라는 호텔 감성의 세련된 디자인은 물론, 다양한 라이프스타일을 고려한 유연한 공간 활용도를 모두 갖춘 침대"라고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"달걀 쇼핑몰 운영 의혹 이경실 아들…군 감찰 조사 착수"

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

추우면 꺼내 입는 '애착 패딩'인데…노스페이스 전수조사서 들통난 '이것'

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기