한샘, 동반성장지수 평가 6년 연속 '우수'

한샘은 '2025년도 동반성장지수 평가'에서 가구업계 최초로 6년 연속 '우수' 등급을 획득했다고 5일 밝혔다.

동반성장지수는 대기업과 중소기업 간의 상생 협력 문화를 확산시키기 위해 도입된 지표다. 매년 동반성장위원회의 '동반성장 종합평가'와 공정거래위원회의 '공정거래협약 이행평가' 결과를 동일한 비율로 합산해 5개 등급(최우수·우수·양호·보통·미흡)으로 발표한다.

한샘이 가구업계 최초로 동반성장지수 평가 6년 연속 '우수' 등급을 획득했다. 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '2025년 상생협력 모범사례 발표회'에서 허혁 한샘 동반성장파트 과장(왼쪽)과 박건우 한샘 동반성장파트 대리가 기념 사진을 촬영하고 있다.

특히 한샘은 동반성장지수 양대 평가 요소 중 하나인 공정거래협약 이행평가에서 3년 연속 최우수 등급을 달성하며 공정거래 준수와 협력사 신뢰 구축 측면에서 높은 평가를 받았다. 이번 평가 결과로 공정거래위원회 직권조사 2년 면제, 하도급거래 모범업체 1년 지정, 조달청 공공입찰 참가자격사전심사(PQ) 가점 등 인센티브를 받게 됐다.

한샘은 ▲협력사 대상 저금리 대출 제도 '상생펀드' 운영 ▲기술자료 임치 수수료 지원 등 협력사 기술보호 강화 ▲협력사 임직원 역량 강화를 위한 직무교육 지원 ▲협력사 정규직 채용지원, 직원 가족 장학금ㆍ치료비 지원 등 협력사 복리후생 개선 ▲자체적인 전사 준법 윤리 관리체계 '준법윤리지수' 도입 등을 통해 협력사 경쟁력 제고에 힘써왔다.

내부적으로도 한샘은 임직원을 대상으로 하도급법과 대리점법 등 공정거래 관련 법규 교육을 지속적으로 강화하며 준법ㆍ윤리 경영 문화를 조직 전반에 내재화하고 있다.

정광현 한샘 경영지원본부장은 "한샘은 협력사와의 관계에서 공정하고 투명한 거래 질서 확립을 최우선 가치로 삼고 있다"며 "상호 존중에 기반한 거래 문화를 통해 불합리한 관행을 원천 차단하고, 협력사와 함께 신뢰 기반의 동반성장을 실현하는 산업 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



