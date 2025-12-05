본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

삼일PwC·삼일미래재단, '삼일미래캠퍼스' 1기 수료식 개최

김대현기자

입력2025.12.05 09:40

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공익법인 실무자 31명 교육
회계·세무·운영 교육 프로그램 진행

삼일PwC와 삼일미래재단은 5일 "전날 공익법인 실무자의 역량 강화를 위한 회계·세무·운영 교육 프로그램인 '삼일미래캠퍼스' 1기 수료식을 개최했다"고 밝혔다.


4일 ‘삼일미래캠퍼스’ 1기 수료식에서 교육 참가자들과 삼일PwC 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 삼일PwC

4일 ‘삼일미래캠퍼스’ 1기 수료식에서 교육 참가자들과 삼일PwC 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 삼일PwC

AD
원본보기 아이콘

올해 처음 운영된 삼일미래캠퍼스는 회계 기초, 공익법인회계기준에 대한 이해, 재무제표 작성, 사업비 관리, 내부통제 등 공익법인 실무자가 현장에서 활용할 수 있는 전문 지식을 강화하기 위해 마련됐다. 이번 1기 과정엔 31개 기관 실무자 31명이 참여해 삼일PwC 비영리법인지원센터와 비영리전문팀 전문가로부터 3개월간 교육을 받았다.

김우성 삼일미래재단 감사는 "첫 기수에서 96%에 달하는 높은 출석률로 뜻깊은 결과를 만들어준 수강생분들께 감사드린다"며 "앞으로도 공익 생태계 조성을 위한 실효성 있는 교육을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.


교육을 담당한 정미향 삼일PwC 비영리법인지원센터장은 "이번 과정이 공익법인 실무자에게 실질적 도움을 주는 첫걸음이 된 만큼 배운 내용을 현장에서 적용하고 업계에 확산시켜 공익법인의 성장에 기여해 주시기를 바란다"고 말했다.


삼일미래재단은 삼일미래캠퍼스를 지속 운영해 공익법인 실무자들의 전문성과 성장을 지원해 나갈 계획이다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"달걀 쇼핑몰 운영 의혹 이경실 아들…군 감찰 조사 착수"

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

추우면 꺼내 입는 '애착 패딩'인데…노스페이스 전수조사서 들통난 '이것'

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기