사건사고

경찰, 캄보디아·태국 거점 스캠 조직 2곳 총책 검거

임춘한기자

입력2025.12.05 09:39

수정2025.12.05 09:48

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청은 캄보디아·태국 거점 스캠 범죄조직 2곳의 총책과 조직원 다수를 검거했다고 5일 밝혔다.


경찰청은 이날 언론 공지를 통해 "첫 번째 글로벌 공조 작전을 통해 총책을 포함하여 2개 범죄단체의 조직원 28명을 검거했다"고 말했다.

이번에 검거된 캄보디아 거점 범죄단체는 여성을 매칭시켜 주겠다며 가입비 등을 편취하는 수법으로 피해자 27명에게서 총 25억8900만 원 상당을 편취한 혐의를 받는다.


경찰청은 지난달 11~12일 서울에서 개최된 글로벌 작전회의를 통해 스캠 조직에 대한 검거 작전을 요청했고, 캄보디아 코리아전담반을 통해 검거 준비를 진행했다. 그 결과 태국 국경 밀집 지역인 캄보디아 포이펫 내에서 전날 범죄단체 총책 및 조직원 15명을 검거했다.


태국 거점 전화금융사기 피의자들은 조직에서 활동하면서 지난해 9월부터 수사기관을 사칭해 피해자들로부터 약 1억원을 편취했다. 여성 피해자들에게 수사관 행세를 하며 구속영장 발부 관련 신체수색을 위한 나체 영상을 요구한 혐의 등도 받고 있다.

경찰청은 지난 10월부터 서울청 금융범죄수사대와 함께 조직원들의 추적 단서를 계속 수집했고, 태국 당국과 작전 계획을 수립하며 검거 계획을 구체화했다. 양국은 전날 태국 방콕 내 사무실을 급습해 조직원 13명을 검거했다.


경찰청 관계자는 "경찰 파견 인력과 해외 법집행기관과의 긴밀한 협력을 통해 온라인 스캠·보이스피싱과 등 국제 조직 범죄 척결에 앞장서겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
